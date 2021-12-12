Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Nefes kesen 90 dakika sonunda siyah-beyazlılar sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Hafta içi teknik direktörü Sergen Yalçın'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, böylece Yalçın'sız çıktığı ilk maçtan üç puanla ayrılmış oldu.
2-1 geriye düştükten sonra müthiş bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş'ın gollerini 45'te Cyle Larin, 84 ve 89'da Michy Batshuayi vile 90+6'da Güven Yalçın atarken, Kayserispor'un golleri 38 ve 71'de Mame Thiam'dan geldi.
Ligde 5 maç sonra kazanan Kartal, puanını 24'e çıkararak 7. sıraya tırmandı. Kayserispor ise 19 puanda kaldı.