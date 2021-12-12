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    • Spor
    • 12.12.2021 18:04
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    • 12.12.2021 21:18
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    Beşiktaş evinde galip! (Beşiktaş 4-2 Kayserispor MAÇ SONUCU ÖZET)

    Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Mücadelede 2-1 geriye düşen Kartal, 84 ve 89'da Michy Batshuayi ve 90+6'da Güven Yalçın'ın golleriyle üç puana uzandı. İşte haberin detayları ve nefes kesen maçın dakika dakika özeti...

    Beşiktaş evinde galip!

    Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Nefes kesen 90 dakika sonunda siyah-beyazlılar sahadan 4-2 galip ayrıldı.

    Hafta içi teknik direktörü Sergen Yalçın'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, böylece Yalçın'sız çıktığı ilk maçtan üç puanla ayrılmış oldu.



    2-1 geriye düştükten sonra müthiş bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş'ın gollerini 45'te Cyle Larin, 84 ve 89'da Michy Batshuayi vile 90+6'da Güven Yalçın atarken, Kayserispor'un golleri 38 ve 71'de Mame Thiam'dan geldi.



    Ligde 5 maç sonra kazanan Kartal, puanını 24'e çıkararak 7. sıraya tırmandı. Kayserispor ise 19 puanda kaldı.




        İLK YARIDAN DAKİKALAR
        25. dakikada Serdar Saatçı'nın uzun pasını Batshuayi ceza sahası içinde kafayla Larin'e indirdi, siyah-beyazlı oyuncunun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

        32. dakikada soldan ceza sahasına girerek rakibini çalımlayan Batsuhayi dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci Lung topu kornere gönderdi.

        38. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Onur Bulut'un sağdan yaptığı ortaya altı pas üstünde iyi yükselen Thiam düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0



        45. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Serdar Saatçı'nın rakip yarı alanın ortasından ceza sahasına gönderdiği uzun topu Larin sol çaprazdan kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-1

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        48. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın uzun pasında meşin yuvarlakla ceza sahası sol çaprazında buluşan Rıdvan Yılmaz tek dokunuşla topu içeri çevirdi. Kaleye yönelen topu kaleci Lung, son anda kornere çeldi.

        51. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Batshuayi altı pas üzerinde topa dokundu, meşin yuvarlak auta gitti.

        71. dakikada Larin'in hatalı pasıyla başlayan Kayserispor atağında İbrahim Akdağ'ın ceza saha içinden yaptığı ortayı Thiam gole çevirdi: 1-2



            73. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortaladığı topa Vida kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

            77. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top arka direkten dönerek Güven Yalçın'a çarpıp auta çıktı.

            84. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Güven Yalçın'ın ceza sahası önünde verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2

            90. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ani gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Batshuayi çaprazdan sert vurdu ve siyah-beyazlılar 3-2 öne geçti.

            90+6. dakikada Beşiktaş dördüncü golü buldu. Siyah-beyazlıların ceza sahası önünden başlayan atakta Güven Yalçın, Batshuayi'nin pası sonrası ceza sahası içinde topla buluştu ve topu ağlara gönderdi: 4-2
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            Beşiktaş evinde galip!
            Haberler Spor Beşiktaş evinde galip! (Beşiktaş 4-2 Kayserispor MAÇ SONUCU ÖZET)
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