Formula 1'de şampiyonun ismi bugün belli olacak. Formula 1'deki şampiyonluk yarışında Verstappen ve Hamilton arasındaki rekabet sonucunda büyük ödülün sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Formula 1 tarihinde 2. kez iki pilot son yarışa eşit puanla girdi. Peki; F1 şampiyonu kim oldu? F1 şampiyonu ne kadar kazandı? 2021 Formula 1'de puan durumu nasıl?
F1 ŞAMPİYONU KİM OLDU, NE KADAR KAZANDI?
Formula 1 GP'de şampiyonun kim olduğu henüz belli olmadı. Saat 16:00'da başlayan son yarış yaklaşık 2 saat sürecek. 2 saatin sonunda da şampiyon belli olacak. Formula 1 Dünya Şampiyonasında birinci olan isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip edin.
2021 FORMULA 1'DE PUAN DURUMU NASIL?
PİLOTLAR
1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218
4. Sergio Perez (Meksika): 190
5. Charles Leclerc (Monako): 158
TAKIMLAR
1. Mercedes 587,5
2. Red Bull: 559,5
3. Ferrari: 307,5
4. McLaren: 269
5. Alpine: 149