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    • Spor
    • 12.12.2021 16:38
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    • 12.12.2021 16:40
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    F1 şampiyonu kim oldu? F1 şampiyonu ne kadar kazandı? 2021 Formula 1'de puan durumu nasıl?

    Formula 1 Dünya Şampiyonası için nefesler tutuldu. Bugün gerçekleştirilen son yarışla birlikte şampiyonun kim olduğu ve ne kadar kazandığı araştırılmaya başlandı. Heyecanlı yarış için iki isim liderliğe oynuyor. Verstappen mi Hamilton mi birincilik koltuğuna oturacak? Şampiyon olan büyük ödülün de sahibi olacak. 12 Aralık 2021 tarihinde saat 16:00'da başalayan yarışın galibi haberimizde! Peki F1 şampiyonu kim oldu? F1 şampiyonu ne kadar kazandı? 2021 Formula 1'de puan durumu nasıl?

    takvim.com.tr
    F1 şampiyonu kim oldu? F1 şampiyonu ne kadar kazandı? 2021 Formula 1’de puan durumu nasıl?

    Formula 1'de şampiyonun ismi bugün belli olacak. Formula 1'deki şampiyonluk yarışında Verstappen ve Hamilton arasındaki rekabet sonucunda büyük ödülün sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Formula 1 tarihinde 2. kez iki pilot son yarışa eşit puanla girdi. Peki; F1 şampiyonu kim oldu? F1 şampiyonu ne kadar kazandı? 2021 Formula 1'de puan durumu nasıl?

    F1 ŞAMPİYONU KİM OLDU, NE KADAR KAZANDI?

    Formula 1 GP'de şampiyonun kim olduğu henüz belli olmadı. Saat 16:00'da başlayan son yarış yaklaşık 2 saat sürecek. 2 saatin sonunda da şampiyon belli olacak. Formula 1 Dünya Şampiyonasında birinci olan isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip edin.

    2021 FORMULA 1'DE PUAN DURUMU NASIL?

    PİLOTLAR

    1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

    2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

    4. Sergio Perez (Meksika): 190

    5. Charles Leclerc (Monako): 158

    TAKIMLAR

    1. Mercedes 587,5

    2. Red Bull: 559,5

    3. Ferrari: 307,5

    4. McLaren: 269

    5. Alpine: 149

        YARIŞ ÖNCESİ SIRALAMA SONUÇLAR ŞÖYLE;

        1- Max Verstappen (Red Bull)

        2- Lewis Hamilton (Mercedes)

        3- Lando Norris (McLaren)

        4- Sergio Perez (Red Bull)

        5- Carlos Sainz (Ferrari)

        6- Valtteri Bottas (Mercedes)

        7- Charles Leclerc (Ferrari)

        8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

        9- Esteban Ocon (Alpine)

        10- Daniel Ricciardo (McLaren)

        11- Fernando Alonso (Alpine)

        12- Pierre Gasly (AlphaTauri)

        13- Lance Stroll (Aston Martin)

        14- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

        15- Sebastian Vettel (Aston Martin)

        16- Nicholas Latifi (Williams)

        17- George Russell (Williams)

        18- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

        19- Mick Schumacher (Haas)

        20- Nikita Mazepin (Haas)

        POLE POZİSYONU VERSTAPPEN'İN

        Abu Dabi Grand Prix'sinin dün yapılan sıralama turlarının en hızlısı Max Verstappen oldu. 1:22.109'luk derecesiyle en iyi zamanı elde eden Red Bull pilotu, bugün koşulacak yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, rakibinin 0.371 saniye gerisinde kalarak ikinci olurken, McLaren'den Lando Norris 0.838 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

        MAX VERSTAPPEN KAZANIRSA iLK OLACAK, HAMILTON İSE REKOR PEŞİNDE

        24 yaşındaki Hollandalı Verstappen kariyerinin ilk dünya şampiyonluğu için piste çıkacak. 36 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton kazanırsa, toplamda 8. kez dünya şampiyonluğuna ulaşacak ve Schumacher ile paylaştığı şampiyonluk rekorunu tek başına ele geçirecek.

        MARKALAR KLASMANINDA MERCEDES 28 PUAN ÖNDE

        Tıpkı pilotlar gibi müthiş bir rekabetin yaşandığı markalar klasmanında Mercedes, son yarışa 28 puan önde birinci sırada giriyor. 587,5 puanlı Mercedes ve 559,5 puanlı Red Bull'un en yakın takipçileri 307,5 puanlı Ferrari.

        AYNI PUANA SAHİP OLAN VERSTAPPEN VE HAMİLTON ŞAMPİYONLUĞA NASIL ULAŞIR?

        1- Yarışı, rakibinden önde bitiren pilot her halükârda dünya şampiyonluğunu kazanır.

        2- İkisi pilot da yarış dışı kalıp puan alamazsa, daha fazla yarış kazanan Verstappen mutlu sona ulaşır.

        3- Yarış yarıda bırakılıp durdurulursa, rakibinden önde olan pilot şampiyon olur.
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        Formula 1’de nefesler tutuldu! Şampiyon kim olacak?
        Haberler Spor F1 şampiyonu kim oldu? F1 şampiyonu ne kadar kazandı? 2021 Formula 1'de puan durumu nasıl?
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