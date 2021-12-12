F1 şampiyonu kim oldu? F1 şampiyonu ne kadar kazandı? 2021 Formula 1’de puan durumu nasıl?

YARIŞ ÖNCESİ SIRALAMA SONUÇLAR ŞÖYLE;

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lewis Hamilton (Mercedes)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Sergio Perez (Red Bull)

5- Carlos Sainz (Ferrari)

6- Valtteri Bottas (Mercedes)

7- Charles Leclerc (Ferrari)

8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9- Esteban Ocon (Alpine)

10- Daniel Ricciardo (McLaren)

11- Fernando Alonso (Alpine)

12- Pierre Gasly (AlphaTauri)

13- Lance Stroll (Aston Martin)

14- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

15- Sebastian Vettel (Aston Martin)

16- Nicholas Latifi (Williams)

17- George Russell (Williams)

18- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

19- Mick Schumacher (Haas)

20- Nikita Mazepin (Haas)

POLE POZİSYONU VERSTAPPEN'İN

Abu Dabi Grand Prix'sinin dün yapılan sıralama turlarının en hızlısı Max Verstappen oldu. 1:22.109'luk derecesiyle en iyi zamanı elde eden Red Bull pilotu, bugün koşulacak yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, rakibinin 0.371 saniye gerisinde kalarak ikinci olurken, McLaren'den Lando Norris 0.838 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

MAX VERSTAPPEN KAZANIRSA iLK OLACAK, HAMILTON İSE REKOR PEŞİNDE

24 yaşındaki Hollandalı Verstappen kariyerinin ilk dünya şampiyonluğu için piste çıkacak. 36 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton kazanırsa, toplamda 8. kez dünya şampiyonluğuna ulaşacak ve Schumacher ile paylaştığı şampiyonluk rekorunu tek başına ele geçirecek.