Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile 21 Eylül'de oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı maçla beraber Beşiktaş, çok büyük bir düşüş yaşadı. Söz konusu karşılaşmadan itibaren Süper Lig'deki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen Siyah- Beyazlılar, iki mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyahbeyazlılar, Süper Lig'deki 5 karşılaşmada ise sadece 1 beraberlik alabildi.