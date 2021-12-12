Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile 21 Eylül'de oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı maçla beraber Beşiktaş, çok büyük bir düşüş yaşadı. Söz konusu karşılaşmadan itibaren Süper Lig'deki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen Siyah- Beyazlılar, iki mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyahbeyazlılar, Süper Lig'deki 5 karşılaşmada ise sadece 1 beraberlik alabildi.
7 EKSİKLİ KARTAL KAYSERİ ÖNÜNDE
Sergen Yalçın'ın istifası sonrası takımın başında bugün Önder Karaveli olacak. Mert, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve N'Koudou sakat. Welinton, Josef ve Necip Uysal ise cezalarıı nedeniyle oynamayacak.