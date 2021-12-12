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    Beşiktaş kara bulutları dağıtmak istiyor! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Kara Kartal'da hedef mutlak galibiyet

    Geçen sezonu 2 kupa ile kapatan Beşiktaş bu sezon istenilen başarıyı elde edemedi. Süper Lig’de son 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş, Kayseri’yi mağlup ederek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. İşte sizler içi derlediğimiz 12 Aralık tarihli yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Kara tablo değişecek mi?

    Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile 21 Eylül'de oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı maçla beraber Beşiktaş, çok büyük bir düşüş yaşadı. Söz konusu karşılaşmadan itibaren Süper Lig'deki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen Siyah- Beyazlılar, iki mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyahbeyazlılar, Süper Lig'deki 5 karşılaşmada ise sadece 1 beraberlik alabildi.



    BEŞİKTAŞ AÇIK ARA ÖNDE
    Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da oynadığı 25 Süper Lig maçından 20'sini kazandı, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



    7 EKSİKLİ KARTAL KAYSERİ ÖNÜNDE
    Sergen Yalçın'ın istifası sonrası takımın başında bugün Önder Karaveli olacak. Mert, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve N'Koudou sakat. Welinton, Josef ve Necip Uysal ise cezalarıı nedeniyle oynamayacak.



        BATSHUAYİ MEKSİKA YOLUNDA!
        Chelsea'den büyük umutlarla kiralanan Michy Batshuayi ile ilgili flaş iddia. AS Mexico'nun haberine göre 28 yaşındaki futbolcu, Tigres'in radarında. Kulübün oyuncuyu renklerine bağlamak için hızlı hareket edeceği ifade edildi. Tigres'te, Batshuayi'nin eski takım arkadaşları Andre-Pierre Gignac ile Florian Thauvin de forma giyiyor.



        GALATASARAY'DA YÜZLER GÜLÜYOR
        Galatasaray Sivasspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'da futbolcuların moralinin bir hayli yüksek olduğu gözlendi. Teknik direktör Fatih Terim'in antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptığı gözlendi.



        BAKAMBU ISRARI SÜRÜYOR
        Çin medyası yıl sonunda Beijing Guoan ile sözleşmesi sona erecek olan golcü oyuncu Cedric Bakambu ile Galatasaray'ın ciddi şekilde igilendiğini iddia etti. 30 yaşındaki Kongolu yıldızın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Bu sezon 13 maçta 5 gole imza attı.



            GALATASARAY'I KALBİMDE TAŞIYORUM
            G.Saray'ın eski futbolcusu Alex Telles, Sarı Kırmızılı takımın Avrupa'daki ilk takımı olduğunu söyledi ve "Galatasaray'ı her zaman kalbimde taşıyorum" dedi. Telles, "Türkiye'de çok şey öğrendim" diye konuştu.



            DİAGNE FORMAYI KAPTI
            Fatih Terim, Lazio maçındaki performansından sonra yola Diagne ile devam etme kararı aldı. Sivas'ta da 11'de olacak.



            SZALAİ, VAN DİJK GİBİ
            Attila Szalai, İngiliz basının gündeminden düşmüyor. İngilizler, Szalai için yaptıkları analizde "Chelsea işi olur mu bilinmez ama Tuchel'in sistemine çok uygun. Akıcı Almanca konuşması da anlaşmalarını kolaylaştıracak. Zaten ülkesinde ona 'Macar Van Dijk' deniliyor" ifadeleri kullanıldı.



                FENER'İN HEDEFİ 4'TE 4
                Şampiyonluk yarışının içinde kalmak isteyen Fenerbahçe ilk yarısının sonuna kadar olan 4 maçta 12 puanı hedefliyor.



                Şampiyonluk yarışının içinde kalmak isteyen Fenerbahçe ilk yarının bitimine kadar puan kaybı yaamak istemiyor. İlk olarak pazartesi akşamı Erol Bulut'lu Gaziantep'e konuk olacak Pereira'nın ekibi, daha sonra Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hemen ardından hafta içinde sürekli adı F.Bahçe ile geçen Farioli'nin çalıştırdığı Karagümrük deplasmanı gelecek. İlk yarıda Kadıköy'deki Malatya mlaçı ile tamamlanacak. Fener'in bu maçta da puan kaybına tahammülü yok.



                HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
                Fenerbahçe, Gaziantep maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Bu sabah yapılacak idmanan ardından Fener kafilesi Antep'e hareket edecek.



                    DÖRT DÖRTLÜK KONYA!
                    Konyaspor deplasmanda Karagümrük'ü 4 golle devirdi. Puanını 30'a yükselten konuk ekibin gollerini Rahmanovic, Serdar (2) ve Guilherme kaydetti.



                    Süper Lig'de Konyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi Karagümrük 12. dakikada Pesic'in golüyle öne geçti. Konyaspor, 29'da Rahmanovic, 53 ve 88 (pen.)'de Serdar Gürler ve 85'te Guilherme'nin golleriyle sonuca gitti. Karagümrük'te Luckassen 84. dakikada kırmızı kart gördü. Konyaspor 2 hafta sonra galibiyetle tanışırken Karagümrük'ün 3 puan hasreti 3 maça çıktı. Konyaspor gelecek hafta Antalyaspor'u ağırlayacak. Karagümrük ise Göztepe deplasmanında mücadele edecek.



                    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR PAŞA'YI DA 7!
                    Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı 90+2. dakikada Mahmut Tekdemir'in attığı golle yendi. Başakşehir'in ilk golü ise Visca'dan geldi. Başakşehir son 8 maçta 7. galibiyetini aldı.



                        RİZESPOR GÖZTEPE'YE ACIMADI
                        Çaykur Rizespor evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi 3-1'lik sonuçla mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Göztepe'nin yıldız isimlerinden Halil Akbunar, 68. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.



                        DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE BEKO
                        G.Saray geriden gelip son periyotta 7 sayı fark ı yakaladığı maçta Fenerbahçe'ye boyun eğdi.



                        Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray Nef'i 86-76 yendi. Karşılaşmada ilk devre 42-35 Fenerbahçe lehine geçildi. G.Saray 3. periyot sonunda farkı bire indirdi. 4. periyotta 7 farklı öne geçmeyi de başaran Cimbom, üstünlüğünü koruyamadı. Diğer sonuçlar: Afyon-A.Efes: 83-140, Telekom-Beşiktaş: 54-64, Darüşşafaka- Yalova: 74-62.



                            SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA VAR
                            Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da Alper Ulusoy'un yöneteceği maçta Adana Demirspor, Giresun'u konuk edecek. 16.00'da ise Yeni Malatya- Alanya maçı oynanacak. Bu maçta ise Yasin Kol düdük çalacak.



                            FENER POTADA İLK KEZ YENİLDİ
                            Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Safiport'u 84-80 mağlup etti. Fenerbahçe Safiport, bu sezon ligde ilk kez yenildi.



                            BURSASPOR KAÇTI MANİSA YAKALADI
                            Bursaspor sahasında öne geçtiği maçta Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Bursa 51'de Namıq ile öne geçti. Manisa 72'de Serge Tabekou ile 1 puanı kurtardı.



                                KEÇİÖRENGÜCÜ NEFES KESTİ: 3-2
                                TFF 1. Lig'de Keçiörengücü, evinde Bandırma'yı 90 ve 90+7'de bulduğu gollerle 3-2 yendi. Keçiörengücü'nün gollerini Eze (2) ve Olawoyin attı.



                                ECZACIBAŞI BOLU'YA EVİNDE SET VERMEDİ
                                Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: Fenerbahçe Opet-Karayolları: 3-1, PTTTürk Hava Yolları: 1-3, Yeşilyurt-Nilüfer Belediye: 1-3, Aydın Büyükşehir Belediyespor- Sarıyer Belediyespor: 3-1.



                                TOTTENHAM-RENNES MAÇI OYNANMAYACAK!
                                UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde ertelenen Tottenham-Rennes maçı için yeni bir tarih belirlemeyecek. UEFA, kararın Disiplin Kurulu tarafından verileceğini açıkladı. Rennes'in 11 puanla liderlik koltuğunda oturduğu G Grubu'nda, 10 puanlı Vitesse 2., 7 puanlı Tottenham 3., 3 puanlı Mura 4. sırada yer alıyor.



                                    MESSİ GİTTİĞİNDEN BERİ BARCELONA ÇOK DEĞİŞTİ
                                    Barcelona'dan Atletico Madrid'e kiralanan Antoine Griezmann, İspanyol medyasına açıklamalarda bulundu. Fransız golcü, "Barcelona uzun yıllar boyunca her zaman Şampiyonlar Ligi'nde bulunmuş ve grup aşamasını geçmiş bir takımdı. Lionel Messi gittiğinden beri Barcelona'da her şey çok değişti" dedi.



                                    400 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARACAKLAR!
                                    Dortmund'tan sezon sonu ayrılması beklenen Norveçli yıldız golcünün maliyeti el yakıyor... Norveçli ile transfer konusunda anlaşacak olan kulübün 5 yıllık szöleşme dikkate alındığında 400 milyon Euro'ya kadar harcama yapması bekleniyor. Haaland'ı isteyen kulüpler R.Madrid, B.Münih ve Manchester City.



                                    ENES ÜNAL'IN GOLÜ GETAFE'YE YETMEDİ
                                    LA Liga'nın 16. hafta maçında milli futbolcumuz Enes Ünal'ın gol attığı karşılaşmada Getafe deplasmanda Alaves ile 1-1 berabere kaldı. Getafe, Enes'in 20. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken, Alaves 86. dakikada Joselu ile eşitliği sağladı. Enes Ünal, La Liga'daki son 7 maçta 5. kez ağları sarsmayı başardı.

                                    ALTYAPI İÇİN KULÜPLERE PARA VERMEYİN!
                                    Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkan Yardımcısı Samet Aybaba, "Altyapı için kulüplere para vermeyin, onları profesyonel takıma kullanıyorlar. Tek tip proje yapalım, ülke genelinde ne kadar takım varsa eşit bölelim, her sene 20-30 tanesini yenileyelim yoksa yeniden yapalım" dedi.

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                                    Asgari ücrette son buluşma
                                    Haberler Spor Beşiktaş kara bulutları dağıtmak istiyor! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Kara Kartal'da hedef mutlak galibiyet
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