Trabzonspor'un başaralı hocası Abdullah Avcı'dan maç öncesi şaşırtan Nuri Şahin açıklaması!





"NURİ ŞAHİN BENİM EKİBİMDE BAŞLAYACAKTI"

"Nuri Şahin, aslında daha oynayıp benim ekibimde başlayacaktı ama 5-6 senedir bunun hazırlığını yapıyordu, böyle bir karar verdi. U17 şampiyonu olan takımın değerli bir oyuncusuydu. Avrupa'nın en önemli üç kulübünde oynadı. Kendine devamlı yatırım yapıyor. Antalyaspor'un verileri, o geldiğinden beri yukarı çıkıyor. Türk antrenörlerin sayısı, Avrupa'da bu şekilde çoğalacak. Rakibiz. Saygı çok önemli. Bundan sonraki maçlarda, Nuri hocaya başarılar diliyorum."