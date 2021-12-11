Trabzonspor'un başaralı hocası Abdullah Avcı'dan maç öncesi şaşırtan Nuri Şahin açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden ve zirvede bulunan Trabzonspor, 16. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"NURİ ŞAHİN BENİM EKİBİMDE BAŞLAYACAKTI"
"Nuri Şahin, aslında daha oynayıp benim ekibimde başlayacaktı ama 5-6 senedir bunun hazırlığını yapıyordu, böyle bir karar verdi. U17 şampiyonu olan takımın değerli bir oyuncusuydu. Avrupa'nın en önemli üç kulübünde oynadı. Kendine devamlı yatırım yapıyor. Antalyaspor'un verileri, o geldiğinden beri yukarı çıkıyor. Türk antrenörlerin sayısı, Avrupa'da bu şekilde çoğalacak. Rakibiz. Saygı çok önemli. Bundan sonraki maçlarda, Nuri hocaya başarılar diliyorum."
"TÜM ÜLKENİN GÖZÜ TRABZONSPOR'DA"
"Kazanmak, kazanma alışkanlığını devam ettirmek önemli. Tüm ülkenin gözünün Trabzonspor'un üstünde olduğunu, herkesin kaybetmesini beklediğini biliyoruz. Planları olan bir takıma karşı oynayacağız. Hiçbir maç kolay değil."