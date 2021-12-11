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    • Spor
    • 11.12.2021 19:26
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    • 11.12.2021 19:26
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    Trabzonspor'un başaralı hocası Abdullah Avcı'dan maç öncesi şaşırtan Nuri Şahin açıklaması!

    Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor zorlu Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Maç öncesi soruları cevaplayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan, Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin hakkında şaşırtan açıklama geldi. Avcı “Nuri Şahin, aslında daha oynayıp benim ekibimde başlayacaktı ama 5-6 senedir bunun hazırlığını yapıyordu, böyle bir karar verdi." açıklamasında bulundu.

    Abdullah Avcı’dan şaşırtan Nuri Şahin açıklaması

    Spor Toto Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden ve zirvede bulunan Trabzonspor, 16. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



    "NURİ ŞAHİN BENİM EKİBİMDE BAŞLAYACAKTI"
    "Nuri Şahin, aslında daha oynayıp benim ekibimde başlayacaktı ama 5-6 senedir bunun hazırlığını yapıyordu, böyle bir karar verdi. U17 şampiyonu olan takımın değerli bir oyuncusuydu. Avrupa'nın en önemli üç kulübünde oynadı. Kendine devamlı yatırım yapıyor. Antalyaspor'un verileri, o geldiğinden beri yukarı çıkıyor. Türk antrenörlerin sayısı, Avrupa'da bu şekilde çoğalacak. Rakibiz. Saygı çok önemli. Bundan sonraki maçlarda, Nuri hocaya başarılar diliyorum."



    "TÜM ÜLKENİN GÖZÜ TRABZONSPOR'DA"
    "Kazanmak, kazanma alışkanlığını devam ettirmek önemli. Tüm ülkenin gözünün Trabzonspor'un üstünde olduğunu, herkesin kaybetmesini beklediğini biliyoruz. Planları olan bir takıma karşı oynayacağız. Hiçbir maç kolay değil."



        "ABDÜLKADİR'İ RİSKE ETMEDİK"
        "Bakasetas'ı Karagümrük maçında kadroya almıştık ama riske atmadık. Kazanma karakterli bir oyuncu, devamlı oynamak istiyor. Cornelius, son 2 günde antrenmanlara katılabildi. Peres de 3 haftadır bizimle beraber."Rakibe göre, oyuncunun durumuna göre birçok şey değişebiliyor. Onun için de bugün böyle bir kadro tercihi ortaya çıktı. Ömür'le bugün tekrar konuştuk, bazı çalışmalara katıldı ancak riske etmedik."

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        Haberler Spor Trabzonspor'un başaralı hocası Abdullah Avcı'dan maç öncesi şaşırtan Nuri Şahin açıklaması!
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