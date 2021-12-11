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    • Spor
    • 11.12.2021 18:15
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    • 11.12.2021 20:24
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    Chelsea - Leeds United karşısında son dakika 3 puanı kaptı!

    İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea ile Leeds United karşı karşıya geldi. A Spor'dan canlı yayınlanan Chelsea Leeds United maçı nefesleri kesti. Şampiyonluk yarışında 3 puanı almak isteyen Chelsea 90+4'te penaltı golü ile almayı başardı.

    AJANSLAR
    Chelsea - Leeds United 2-1

    İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea ile Leeds United karşı karşıya geldi. Son dakikasına kadar çekişmeli giden karşılaşmada Chelsea gülen taraf oldu. 90+4'te gelen penaltı golü ile şampiyonluk yarışında kritik 3 puanı almayı başardı.



    SON DAKİKADA GELEN MUTLULUK
    İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea ile Leeds United, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.



    A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede ev sahibi takım, rakibini 42. dakikada Mason Mount ve 58 ve 90+4. dakikalarda penaltıdan Jorginho'nun golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Leeds United'ın golleri ise 28. dakikada penaltıdan Raphinha ve 83. dakikada Joe Gelhardt'tan geldi.
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            Haberler Spor Chelsea - Leeds United karşısında son dakika 3 puanı kaptı!
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