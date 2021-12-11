Chelsea - Leeds United karşısında son dakika 3 puanı kaptı!





A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede ev sahibi takım, rakibini 42. dakikada Mason Mount ve 58 ve 90+4. dakikalarda penaltıdan Jorginho'nun golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Leeds United'ın golleri ise 28. dakikada penaltıdan Raphinha ve 83. dakikada Joe Gelhardt'tan geldi.