Chelsea - Leeds United karşısında son dakika 3 puanı kaptı!

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea ile Leeds United karşı karşıya geldi. Son dakikasına kadar çekişmeli giden karşılaşmada Chelsea gülen taraf oldu. 90+4'te gelen penaltı golü ile şampiyonluk yarışında kritik 3 puanı almayı başardı.
SON DAKİKADA GELEN MUTLULUK
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea ile Leeds United, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.
A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede ev sahibi takım, rakibini 42. dakikada Mason Mount ve 58 ve 90+4. dakikalarda penaltıdan Jorginho'nun golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Leeds United'ın golleri ise 28. dakikada penaltıdan Raphinha ve 83. dakikada Joe Gelhardt'tan geldi.