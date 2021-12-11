Trabzonspor Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

2 gün önce Trabzon'a gelen ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Wuhan kulübünden serbest kaldığına dair belgeleri beklemeye başlayan Kouassi için sevindirici haber önceki gece gelmişti. Çin kulübü resmi olarak 31 Aralık tarihine kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun serbest kaldığına dair belgeleri iletince oyuncuyla hemen 3.5 yıllık sözleşme imzalandı ve takımdan ayrı olarak ilk antrenmanına çıktı.

İMZA PARASI DA ALACAK

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; önümüzdeki yarım sezon için 500 bin Euro ve diğer 3 yıl için 1 milyon Euro ücret verilecek. Toplamda ise takımda kaldığı her yıla bölünecek şekilde 1 milyon 400 bin Euro imza parası ödenecek. Ayrıca oyuncunun menajerine de futbolcuya ödenecek ücretin yüzde 10'u kadar menajerlik ödemesi yapılacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ile de konuşan yeni transfer Kouassi, devre arasına kadar olan süreçte fiziksel olarak en iyi seviyeye gelmek için çalışacağını belirterek, "Ligde bulunan konum ise gerçekten heyecan verici. Böyle bir takımın parçası olduğum için mutluyum. Buraya mücadele etmeye geldim. Kaliteli bu takıma verebileceğim her katkıyı vermek istiyorum" diye konuştu.