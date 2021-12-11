Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Kimseye 11 garantisi veremeyiz!

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop, Brand & Sport Summit etkinliğinde katıldı ve burada kendilerine sorulan soruları yanıtladılar.

Ferdi Kadıoğlu'nun Türk Milli Takımı'nı seçip seçmemesiyle ilgili olarak Hamit Altıntop, "Bir oyuncunun ailesini, menajerini ikna etmek zorunda değiliz. Bütün oyuncuları takip ediyoruz. Fakat transfer pazarıymış gibi, ilk 11'de oynama garantisi isteme gibi bir durum olamaz. Ferdi Kadıoğlu konusunda top kendisinde. Ferdi kendi iradesiyle kararı vermek ve açıklamak zorunda. Biz bütün oyunculara destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

KUNTZ: İTİRAZLARA ÇOK ŞAŞIRIYORUM

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası play-off maçında Portekiz eşleşmesi ile ilgili olarak "İki takım da zor ve güçlü takımlar ama sonuç ne olursa olsun bizi daha ileriye taşıyacak maçlar olacak" dedi. Alman teknik adam, "Türkiye'de bir maç izliyorum, hakem taç kararı veriyor yedek kulübesinden 8-9 futbolcu ayağa kalkıyor itiraz ediyor. Çok şaşırıyorum" ifadesini de kullandı.