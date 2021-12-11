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    • Spor
    • 11.12.2021 17:32
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    • 11.12.2021 17:43
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    Antalyaspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Antalyaspor - Trabzonspor | CANLI

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor.

    Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

    ANTALYASPOR - TRABZONSPOR | CANLI
    beINSports'tan canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Antalyaspor:

    Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius.

    Ligde 39 puanla en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe'nin önünde 12 puan farkla lider durumda bulunan bordo-mavililer, zorlu bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

    Oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, Fraport TAV Antalyaspor maçından da 3 puanla ayrılarak art arda 9. galibiyetini elde etmeye çalışacak.

    LİGDE YENİLMEZLİK SERİSİNİ 28 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR
    Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kaybetmemesi halinde ligde yenilmezlik serisini 28 maça çıkaracak.

    Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta mağlup olmadı.

    Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

    SON DEPLASMAN YENİLGİSİNİ 411 GÜN ÖNCE YAŞADI
    Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 411 gündür dış sahada kaybetmiyor.

        Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı son 25 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

        İki takım arasında geride kalan 50 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Trabzonspor, söz konusu maçlarda 92 gol attı, kalesinde 49 gol gördü.

        Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük sağladı.

        Karadeniz ekibi, Antalya'da oynanan 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

        İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.
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        Antalyaspor - Trabzonspor | CANLI
        Haberler Spor Antalyaspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM İZLE
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