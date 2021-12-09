Aslan son 16'da! İşte Galatasaray'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçla grubu lider tamamlayan sarı-kırmızılar, UEFA Avrupa Ligi'nde adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.
GALATASARAY PLAY-OFF'TAN GELECEK RAKİPLERİ BEKLİYOR
Galatasaray son 16 turunda ise play-off'tan gelecek takımlardan biriyle eşleşecek.
Play-off turunda Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren takımlar karşılaşacak. Bu eşleşmelerde turu geçen takımlardan biri de Galatasaray'ın rakibi olacak.
İşte o takımlar:
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELECEK TAKIMLAR
RB Leipzig
Porto
Borussia Dortmund
FC Sheriff
Barcelona
Atalanta
Sevilla
Zenit