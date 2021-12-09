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    • Spor
    • 10.12.2021 01:33
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    • 10.12.2021 01:43
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    Aslan son 16'da! İşte Galatasaray'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri

    Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Lazio ile 0-0 berabere kalarak adını son 16'ya yazdırdı. Avrupa arenasındaki rakiplerini bekleyen Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte o takımlar....

    İşte Galatasaray’ın UEFA’daki muhtemel rakipleri

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı.

    Bu sonuçla grubu lider tamamlayan sarı-kırmızılar, UEFA Avrupa Ligi'nde adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.

    GALATASARAY PLAY-OFF'TAN GELECEK RAKİPLERİ BEKLİYOR
    Galatasaray son 16 turunda ise play-off'tan gelecek takımlardan biriyle eşleşecek.

    Play-off turunda Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren takımlar karşılaşacak. Bu eşleşmelerde turu geçen takımlardan biri de Galatasaray'ın rakibi olacak.

    İşte o takımlar:
    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELECEK TAKIMLAR
    RB Leipzig
    Porto
    Borussia Dortmund
    FC Sheriff
    Barcelona
    Atalanta
    Sevilla
    Zenit
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        Haberler Spor Aslan son 16'da! İşte Galatasaray'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri
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