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    Fenerbahçe Avrupa serüvenine Konferans Ligi’nde devam edecek

    Kanarya, Avrupa Ligi'ndeki son sınavında 29. dakikada Sow'un golüyle geriye düştü. Beraberlik golü 42'de Berisha'dan geldi. Prestij maçında 1 puan alan temsilcimiz F.Bahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi pazartesi günü çekilecek kurayla belli olacak.

    Alman hesabı

    F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Eincracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. 29. dakikada Kostic'in ara pasında topla buluşan Sow'un yerden plasesinde top ağlarla buluştu: 0-1... 42'de beraberlik golü geldi. İrfan Can ortaladı. Seken topu Berisha tamamladı: 1-1...



    PELKAS İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
    55'TE Miha Zajc sıfırdan ortaladı. Kale dibinde Pelkas dokunamadı. 1 dakika sonra Kostic'in yerden uzak direğe doğru yaptığı vuruş direğin yanından dışarıya gitti... 74'te ceza sahasında çalımlarla topu önüne çeken Lammers'in şutu az farkla dışarı çıktı.



    PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16.00'DA
    Maçın geri kalan kısmında iki takımda hücumda üretken olamayınca puanlar paylaşıldı. Grubunu 3. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi pazartesi günü saat 16.00'da belli olacak.



        PEREİRA: EN ÖNEMLİ MAÇ ÖNÜMÜZDEKI MAÇ
        Pereira, Frankfurt maçı sonrası ligi işaret etti. "Yapmamız gereken önümüzdeki maça bakmak" dedi.
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Frankfurt maçı sonrası ligin önemine dikkat çekti. "yapmamız gereken şey önümüzdeki maça bakmak. Çünkü önümüzdeki maç, en önemli maçtır" dedi.



        SERDAR: BİZİM İÇİN LİG DAHA ÖNEMLİ
        Frankfurt maçına kaptan çıkan Serdar Aziz, karşılaşmanın ardından "Bizim için şu an lig daha önemli. Lige odaklandık" dedi.



        BERİSHA'DAN 2'DE 2!
        F.Bahçe kariyerinde ilk kez üst üste iki resmi maçta gol atan Mergim Berisha, Sarı-Lacivertli ekibin Frankfurt karşısındaki ilk isabetli şutunda fileleri havalandırdı. Bilindiği gibi Çaykur Rizespor maçında da etkili bir futbol sergileyen Berisha, karşılaşmayı 1 golle tamamlamıştı.



            PELKAS: İYİ MÜCADELE ETTİK
            Frankfurt maçına 11'de başlayan Pelkas, iyi bir 90 dakika çıkardıklarını söyledi. Yunan oyuncu, "3 kulvarda hedefimiz var" dedi.



            MESUT ÖZİL'DEN İDOLÜ OKOCHA'YA HEDIYE
            Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Jay Jay Okocha, Kadıköy'e yıllar sonra ayak bastı. "Çocukken Okocha'nın forması ile top oynardım" diyen Mesut Özil, Okocha'ya forma hediye etti.

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            Haberler Spor Fenerbahçe Avrupa serüvenine Konferans Ligi’nde devam edecek
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