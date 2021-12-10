Fenerbahçe Avrupa serüvenine Konferans Ligi’nde devam edecek

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Eincracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. 29. dakikada Kostic'in ara pasında topla buluşan Sow'un yerden plasesinde top ağlarla buluştu: 0-1... 42'de beraberlik golü geldi. İrfan Can ortaladı. Seken topu Berisha tamamladı: 1-1...
PELKAS İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
55'TE Miha Zajc sıfırdan ortaladı. Kale dibinde Pelkas dokunamadı. 1 dakika sonra Kostic'in yerden uzak direğe doğru yaptığı vuruş direğin yanından dışarıya gitti... 74'te ceza sahasında çalımlarla topu önüne çeken Lammers'in şutu az farkla dışarı çıktı.
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16.00'DA
Maçın geri kalan kısmında iki takımda hücumda üretken olamayınca puanlar paylaşıldı. Grubunu 3. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi pazartesi günü saat 16.00'da belli olacak.