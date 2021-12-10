Fenerbahçe Avrupa serüvenine Konferans Ligi’nde devam edecek





PEREİRA: EN ÖNEMLİ MAÇ ÖNÜMÜZDEKI MAÇ

Pereira, Frankfurt maçı sonrası ligi işaret etti. "Yapmamız gereken önümüzdeki maça bakmak" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Frankfurt maçı sonrası ligin önemine dikkat çekti. "yapmamız gereken şey önümüzdeki maça bakmak. Çünkü önümüzdeki maç, en önemli maçtır" dedi.