Taraftarın gözünün pasını silecek! Fenerbahçe'de Pelkas kararı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira flaş bir karara imza atarak mücadelede rotasyona gitti. Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, 6 maç sonra formasına kavuştu.
PELKAS 41 GÜN SONRA YENİDEN 11'DE
En son ligin 11. haftasında 30 Ekim tarihinde Konyaspor maçında ilk 11'de şans bulan Pelkas, 41 gün sonra yeniden ilk 11'de UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt karşısında 11'de yer aldı.
Ligde Kayserispor, Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ve Olympiakos maçlarında yedek kulübesinde yer alan ve sonradan oyuna dahil olan Yunan futbolcu ligde son 3 mücadelede Galatasaray, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyememişti.
PELKAS 2020-21 SEZONU PERFORMANSI
2020-2021 sezonunda 34 maçta forma giyen Yunan futbolcu Dimitris Pelkas 8 kez fileleri sarsıp 7 gol pası vermişti.