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    • Spor
    • 09.12.2021 21:13
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    • 09.12.2021 21:23
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    Taraftarın gözünün pasını silecek! Fenerbahçe'de Pelkas kararı

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Dimitris Pelkas kararı... Fenerbaçe'de geçen sezonun en başarılı isimlerinden olan Dimitris Pelkas bu sezon forma şansı bulamıyor. Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Vitor Pereira flaş bir karara imza atarak Frankfurt karşısında Pelkas'ı ilk 11'e yazdı.

    Fenerbahçe’de Pelkas kararı!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira flaş bir karara imza atarak mücadelede rotasyona gitti. Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, 6 maç sonra formasına kavuştu.

    PELKAS 41 GÜN SONRA YENİDEN 11'DE
    En son ligin 11. haftasında 30 Ekim tarihinde Konyaspor maçında ilk 11'de şans bulan Pelkas, 41 gün sonra yeniden ilk 11'de UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt karşısında 11'de yer aldı.

    Ligde Kayserispor, Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ve Olympiakos maçlarında yedek kulübesinde yer alan ve sonradan oyuna dahil olan Yunan futbolcu ligde son 3 mücadelede Galatasaray, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyememişti.

    PELKAS 2020-21 SEZONU PERFORMANSI
    2020-2021 sezonunda 34 maçta forma giyen Yunan futbolcu Dimitris Pelkas 8 kez fileleri sarsıp 7 gol pası vermişti.

        7 ROTASYON
        Pereira, ligdeki Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. Ligde Pazartesi günü oynayacağı Gaziantep maçını düşünen Portekizli teknik adam, as oyuncularını dinlendirdi.

        Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Tisserand, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Rossi, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel yedekler arasında yer alırken, UEFA listesinde yer almayan Crespo maç kadrosunda bulunmadı.

        Bu futbolcuların yerine Serdar Aziz, Sosa, Miha Zajc, Pelkas, Novak, Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci ilk 11'de oynadı.
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