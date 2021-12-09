Taraftarın gözünün pasını silecek! Fenerbahçe'de Pelkas kararı

Ligde Kayserispor, Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ve Olympiakos maçlarında yedek kulübesinde yer alan ve sonradan oyuna dahil olan Yunan futbolcu ligde son 3 mücadelede Galatasaray, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyememişti.