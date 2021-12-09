Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaştı.

Konuk ekip, 29'uncu dakikada Sow'un attığı golle öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 42'nci dakikada Berisha ile cevap verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİNDE YOLUNA DEVAM EDECEK

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yoluna devam edecek Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2'nci sırada bitiren takımlarından biriyle mücadele edecek.