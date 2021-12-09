Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaştı.
Konuk ekip, 29'uncu dakikada Sow'un attığı golle öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 42'nci dakikada Berisha ile cevap verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.
FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİNDE YOLUNA DEVAM EDECEK
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yoluna devam edecek Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2'nci sırada bitiren takımlarından biriyle mücadele edecek.
10'uncu dakikada sol kanattan sıfır noktasına inen Kostic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kamada'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.
23'üncü dakikada Kim'den seken topla buluşan Hauge, topu Jakic'e aktardı. Bu oyuncu kaleci Berke ile karşı karşıya kalırken araya giren Nazım meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
29'uncu dakikada Eintracht Frankfurt öne geçti. Kostic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sow'un rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.