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    • Spor
    • 09.12.2021 19:22
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    • 09.12.2021 23:15
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    Fenerbahçe 1-1 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri...

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri...

    Fener konferans ligine!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaştı.

    Konuk ekip, 29'uncu dakikada Sow'un attığı golle öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 42'nci dakikada Berisha ile cevap verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

    FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİNDE YOLUNA DEVAM EDECEK
    UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yoluna devam edecek Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2'nci sırada bitiren takımlarından biriyle mücadele edecek.

    10'uncu dakikada sol kanattan sıfır noktasına inen Kostic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kamada'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.

    23'üncü dakikada Kim'den seken topla buluşan Hauge, topu Jakic'e aktardı. Bu oyuncu kaleci Berke ile karşı karşıya kalırken araya giren Nazım meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.



    29'uncu dakikada Eintracht Frankfurt öne geçti. Kostic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sow'un rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        42'nci dakikada Fenerbahçe skoru eşitledi. İrfan Can'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berisha, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

        İKİNCİ YARI
        57'nci dakikada Kamada'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kostic'in uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

        75'inci dakikada Lammers'in sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

        KUNTZ MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
        Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Ditrektörü Stefan Kuntz da izledi. Ülker Stadyumu'na gelen Kuntz, mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

        İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri;
        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri ise, Bodo Glimt Maccabi Tel Aviv, Randers Partizan'dan oluşuyor.

        KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
        UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık'ta saat 16.00'da çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

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        Haberler Spor Fenerbahçe 1-1 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri...
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