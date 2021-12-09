Lazio 0 - Galatasaray 0 I Aslan grubu lider tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Galatasaray, son hafta maçında Lazio ile karşı karşıya geldi. İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönettiği mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşma öncesi grupta lider olan Sarı-Kırmızılılar, bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek E Grubu'nu namağlup lider olarak tamamladı ve adını direkt olarak son 16 turuna yazdırmayı başardı.
İŞTE E GRUBU PUAN DURUMU
Galatasaray - 12
Lazio - 9
Marsilya - 7
L. Moskova - 2
LAZIO-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı hafta maçında Lazio'ya konuk olan Galatasaray, son resmi maça göre kadroda 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı.
Teknik Direktör Fatih Terim, Spor Toto Süper Ligi'nin 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Altay maçının kadrosuna göre, Lazio maçında ilk 11'de değişikliğe gitti.