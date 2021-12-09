Lazio 0 - Galatasaray 0 I Aslan grubu lider tamamladı

Terim, Lazio karşısında Mustafa Muhammed'in yerine Diagne'ye, Halil Dervişoğlu yerine de Babel'e ilk 11'de yer verdi.

Bu arada, yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak olan Arda Turan, İtalya'ya getirilmesine karşın kadroya adı yazılmadı.

Ev sahibi Lazio'da İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ise Serie A'nın 16. haftasında deplasmanda 3-1 yendikleri Sampdoria maçının kadrosuna göre, Galatasaray maçının ilk 11'inde sadece bir oyuncuyu değiştirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, Cataldi'nin yerine bu müsabakada, orta sahanın ortasında Lucas Leiva'ya forma şansı verdi.

YAKLAŞIK 20 BİN FUTBOLSEVER MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Maçtan önce Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, sarı-kırmızılıların yedek kulübesinin önüne gelerek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e başarılar diledi. İki teknik adam bir süre sohbet etti.

Sarri'den sonra Lazio'da yedekler arasında yer alan bir dönem Türkiye'de de top koşturan Vedat Muric'in de Teknik Direktör Terim'in yanına gelerek selam verdiği görüldü.

Karşılaşma öncesinde takımlar sahaya çıkmadan önce Olimpiyat Stadı'nda müzik eşliğinde stat ışıklarıyla şov yapıldı.

Karşılaşmayı Lazio Kulübü Başkanı Claudio Lotito ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas da tribünden izledi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da maçı tribünden takip etti.