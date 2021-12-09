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    • Spor
    • 09.12.2021 21:40
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    • 10.12.2021 01:38
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    Lazio 0 - Galatasaray 0 I Aslan grubu lider tamamladı

    Son dakika... Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla grubu birinci bitirdi ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

    Lazio 0 - Galatasaray 0 I MAÇ SONUCU

    UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Galatasaray, son hafta maçında Lazio ile karşı karşıya geldi. İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönettiği mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

    Karşılaşma öncesi grupta lider olan Sarı-Kırmızılılar, bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek E Grubu'nu namağlup lider olarak tamamladı ve adını direkt olarak son 16 turuna yazdırmayı başardı.

    İŞTE E GRUBU PUAN DURUMU

    Galatasaray - 12

    Lazio - 9

    Marsilya - 7

    L. Moskova - 2

    LAZIO-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı hafta maçında Lazio'ya konuk olan Galatasaray, son resmi maça göre kadroda 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

    Teknik Direktör Fatih Terim, Spor Toto Süper Ligi'nin 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Altay maçının kadrosuna göre, Lazio maçında ilk 11'de değişikliğe gitti.

        Terim, Lazio karşısında Mustafa Muhammed'in yerine Diagne'ye, Halil Dervişoğlu yerine de Babel'e ilk 11'de yer verdi.

        Bu arada, yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak olan Arda Turan, İtalya'ya getirilmesine karşın kadroya adı yazılmadı.

        Ev sahibi Lazio'da İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ise Serie A'nın 16. haftasında deplasmanda 3-1 yendikleri Sampdoria maçının kadrosuna göre, Galatasaray maçının ilk 11'inde sadece bir oyuncuyu değiştirdi.

        Deneyimli çalıştırıcı, Cataldi'nin yerine bu müsabakada, orta sahanın ortasında Lucas Leiva'ya forma şansı verdi.

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        Maçtan önce Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, sarı-kırmızılıların yedek kulübesinin önüne gelerek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e başarılar diledi. İki teknik adam bir süre sohbet etti.

        Sarri'den sonra Lazio'da yedekler arasında yer alan bir dönem Türkiye'de de top koşturan Vedat Muric'in de Teknik Direktör Terim'in yanına gelerek selam verdiği görüldü.

        Karşılaşma öncesinde takımlar sahaya çıkmadan önce Olimpiyat Stadı'nda müzik eşliğinde stat ışıklarıyla şov yapıldı.

        Karşılaşmayı Lazio Kulübü Başkanı Claudio Lotito ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas da tribünden izledi.

        Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da maçı tribünden takip etti.
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