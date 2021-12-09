Süper Lig'in 16. haftasını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Antalyaspor - Trabzonspor maçına Zorbay Küçük, Beşiktaş - Kayserispor maçına Ali Şansalan, Sivasspor - Galatasaray maçına Ümit Öztürk, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçına ise Atilla Karaoğlan'ı atadı.

DİKKAT ÇEKEN ATAMA

MHK tarafından yapılan atamalar arasında Ümit Öztürk'ün 2,5 yıl aranın ardından Galatasaray maçında görevlendirilmesi dikkat çekti. Öztürk en son 2 Şubat 2019'da oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında düdük çalmış ve Marcao-Ekuban arasında yaşanan pozisyonda verdiği karar çok tartışılmıştı.