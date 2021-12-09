Süper Lig'in 16. haftasını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Antalyaspor - Trabzonspor maçına Zorbay Küçük, Beşiktaş - Kayserispor maçına Ali Şansalan, Sivasspor - Galatasaray maçına Ümit Öztürk, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçına ise Atilla Karaoğlan'ı atadı.
DİKKAT ÇEKEN ATAMA
MHK tarafından yapılan atamalar arasında Ümit Öztürk'ün 2,5 yıl aranın ardından Galatasaray maçında görevlendirilmesi dikkat çekti. Öztürk en son 2 Şubat 2019'da oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında düdük çalmış ve Marcao-Ekuban arasında yaşanan pozisyonda verdiği karar çok tartışılmıştı.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN
20.00 Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan
11 ARALIK CUMARTESİ
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
12 ARALIK PAZAR
13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan
13 ARALIK PAZARTESİ
18.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan