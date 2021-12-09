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    • Spor
    • 09.12.2021 12:13
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    • 09.12.2021 12:34
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    Son dakika: Süper Lig'de 16. hafta hakemleri belli oldu! Dikkat çeken Ümit Öztürk detayı

    Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçını Ümit Öztürk, Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçını Ali Şansalan, Antalyaspor-Trabzonspor maçını Zorbay Küçük ve Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek. Haftanın en dikkat çeken ataması ise Sivasspor - Galatasaray maçına yapıldı. MHK, 2,5 yıl aranın ardından Ümit Öztürk’ü sarı-kırmızılı ekibin maçında görevlendirdi. Öztürk en son 2 Şubat 2019’da oynanan olaylı Galatasaray - Trabzonspor maçında düdük çalmıştı

    Süper Lig’de 16. hafta hakemleri belli oldu!

    Süper Lig'in 16. haftasını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Antalyaspor - Trabzonspor maçına Zorbay Küçük, Beşiktaş - Kayserispor maçına Ali Şansalan, Sivasspor - Galatasaray maçına Ümit Öztürk, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçına ise Atilla Karaoğlan'ı atadı.

    DİKKAT ÇEKEN ATAMA
    MHK tarafından yapılan atamalar arasında Ümit Öztürk'ün 2,5 yıl aranın ardından Galatasaray maçında görevlendirilmesi dikkat çekti. Öztürk en son 2 Şubat 2019'da oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında düdük çalmış ve Marcao-Ekuban arasında yaşanan pozisyonda verdiği karar çok tartışılmıştı.

    Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

    YARIN
    20.00 Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan
    11 ARALIK CUMARTESİ
    13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
    16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
    16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar
    19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
    12 ARALIK PAZAR
    13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
    16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
    19.00 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan
    13 ARALIK PAZARTESİ
    18.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk
    20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

    İşte Süper Lig'de 16. hafta hakemleri:



    DİKKAT ÇEKEN ÜMİT ÖZTÜRK ATAMASI
    Haftanın en dikkat çeken ataması ise Sivasspor - Galatasaray maçına yapıldı.



        MHK, 2,5 yıl aranın ardından Ümit Öztürk'ü sarı-kırmızılı ekibin maçında görevlendirdi.



        Öztürk en son 2 Şubat 2019'da oynanan olaylı Galatasaray - Trabzonspor maçında düdük çalmıştı.

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