Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın yerine gelen isim kim oldu? Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli mi oldu?

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de ve Avrupa'da üst üste başarısız sonuçlar alan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah-beyazlılarda bugün Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen Yalçın istifasını sundu.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Bugün yapılan antrenmana çıkmayı düşünmeyen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yapacağı görüşmenin ardından son kararını verdi.
GÖREVİ BIRAKTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifa etti.
Saat 12'de Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak antrenman öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ile biraraya gelen 49 yaşındaki teknik adam görevini bıraktı.
YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU
Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. Siyah beyazlıların Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.