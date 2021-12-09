Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın yerine gelen isim kim oldu? Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli mi oldu?

SERGEN YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

ergen Yalçın 5 Kasım 1972'de İstanbul, Sarıyer'de dünyaya geldi. Asıl adı Ali Rıza Sergen'dir. 3 çocuklu bir ailenin ilk çocuğudur. Annesinin adı Günsel, babasının adı Özer'dir. Futbolcu bir babanın oğludur.

Çocukluk dönemini Kilyos'ta geçiren Yalçın, henüz o zamanlardan futbola ilgiliydi. Babasının gözünden kaçmayan Sergen Yalçın'ın yeteneği, ileride büyük başarılar getirecekti. Baba Özer Yalçın, onu Beşiktaş seçmelerine götürdü. Ve Sergen Yalçın'ın futbol hikayesi böyle başladı.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta Serpil Hamdi Tüzün'den eğitim aldı. Diğer yandan da ilköğrenime devam ediyordu. Ardında ortaokula başladı, ama futboldan hiç ayrılmadı.

Henüz 10 yaşındayken altyapısında başladığı Beşiktaş'ta yaklaşık 15 yıl boyunca devam etti. 1991'de profesyonel olarak Beşiktaş'ta oynamaya başladı. İlerleyen yıllarda İstanbulspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Eskişehirspor gibi takımların kadrosunda yer aldı.

Sergen Yalçın çok sayıda TV programına konuk olarak katıldı. Çok sayıda spor programında yorumcu olarak bulunan Sergen Yalçın, bir dönem Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturdu.