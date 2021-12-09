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    • Spor
    • 09.12.2021 12:15
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    • 09.12.2021 12:22
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    Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın yerine gelen isim kim oldu? Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli mi oldu?

    Son dakika haberine göre, Süper Lig'de ve Avrupa'da üst üste başarısız sonuçlar alan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifa ettiğini duyurdu. Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe gelecek kişi belli oldu. Peki, Sergen Yalçın yerine gelen isim kim oldu? Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli mi oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın yerine gelen isim kim oldu? Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli mi oldu?

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de ve Avrupa'da üst üste başarısız sonuçlar alan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah-beyazlılarda bugün Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen Yalçın istifasını sundu.

    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Bugün yapılan antrenmana çıkmayı düşünmeyen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yapacağı görüşmenin ardından son kararını verdi.

    GÖREVİ BIRAKTI

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifa etti.

    Saat 12'de Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak antrenman öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ile biraraya gelen 49 yaşındaki teknik adam görevini bıraktı.



    YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU
    Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. Siyah beyazlıların Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.

        SERGEN YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        ergen Yalçın 5 Kasım 1972'de İstanbul, Sarıyer'de dünyaya geldi. Asıl adı Ali Rıza Sergen'dir. 3 çocuklu bir ailenin ilk çocuğudur. Annesinin adı Günsel, babasının adı Özer'dir. Futbolcu bir babanın oğludur.

        Çocukluk dönemini Kilyos'ta geçiren Yalçın, henüz o zamanlardan futbola ilgiliydi. Babasının gözünden kaçmayan Sergen Yalçın'ın yeteneği, ileride büyük başarılar getirecekti. Baba Özer Yalçın, onu Beşiktaş seçmelerine götürdü. Ve Sergen Yalçın'ın futbol hikayesi böyle başladı.

        Sergen Yalçın Beşiktaş'ta Serpil Hamdi Tüzün'den eğitim aldı. Diğer yandan da ilköğrenime devam ediyordu. Ardında ortaokula başladı, ama futboldan hiç ayrılmadı.

        Henüz 10 yaşındayken altyapısında başladığı Beşiktaş'ta yaklaşık 15 yıl boyunca devam etti. 1991'de profesyonel olarak Beşiktaş'ta oynamaya başladı. İlerleyen yıllarda İstanbulspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Eskişehirspor gibi takımların kadrosunda yer aldı.

        Sergen Yalçın çok sayıda TV programına konuk olarak katıldı. Çok sayıda spor programında yorumcu olarak bulunan Sergen Yalçın, bir dönem Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturdu.

        SERGAN YALÇIN OYNADIĞI TAKIMLAR

        1982- 1991 - Beşiktaş (altyapı)

        1991-1997 - Beşiktaş

        1997-1999 - İstanbulspor

        1999-2002 - JetPA

        1999 - Fenerbahçe (kiralık)

        1999 - Sloga (kiralık)

        1999-2000 - Galatasaray (kiralık)

        2000-2001 - Trabzonspor (kiralık)

        2001-2002 - Galatasaray (kiralık)

        2002-2006 - Beşiktaş

        2006-2007 - Etimesgut Şekerspor

        2007-2008 - Eskişehirspor

        MİLİ TAKIM KARİYERİ

        Sergen Yalçın, 1989'da Türkiye U-16'da mücadele verdi. Ardından U-18, U-21'de milli forma giydi. Başarılı futbolcu 1993'te A Milli Takım'da boy gösterdi. Yalçın, 2003'e kadar bu takım içinde yer aldı.

        İşte Sergen Yalçın'ın milli takım kariyeri..

        1989 Türkiye U-16

        1990 Türkiye U-18

        1992-1993 Türkiye U-21

        1993-2003 Türkiye

        TEKNİK DİREKTÜRLÜK KARİYERİ

        Sergen Yalçın futbolu bıraktıktan sonra başarısını teknik direktörlükte konuşturmaya başladı. Yalçın en son 2008'de Eskişehirspor forması ile maçına çıktıktan sonraki aylarda Beşiktaş U15'te direktörlük yapmaya başladı. Yaklaşık 1 senenin ardından U21'lere öncülük etti.

        Daha sonra sırasıyla, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük yaptı.

        2020'den beri de yuvası olan Beşiktaş'ta teknik direktör olarak performans sergilemektedir. İşte Sergen Yalçın'ın teknik direktürlüğünü yaptığı takımlar...

        2008-2009 - Beşiktaş U15

        2009-2010 - Beşiktaş U21

        2013-2014 - Gaziantepspor

        2014-2015 - Sivasspor

        2017 - Kayserispor

        2017 - Eskişehirspor

        2018 - Konyaspor

        2018-2019 - Alanyaspor

        2019-2020 - Yeni Malatyaspor

        2020 - Beşiktaş
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