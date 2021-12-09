Parma'nın Romen yıldızı Dennis Man'ın menajeri Becalli konuştu! "Galatasaray'a gitmeyecek"





Cumartesi Antalya deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da gözler sakat isimlere çevrildi. Adana Demir maçında kafasına darbe alan Cornelius ve sakatlığı kısmen geçen Trondsen idmana kontrollü olarak katıldı. Sakatlığı devam eden yedek kaleci Erce, kas yorgunluğu olan Hüseyin ile ağrıları olan Abdülkadir Ömer ve Dorukhan çalışmada yer almadı. Bu 6 futbolcuyla ilgili karar yarınki idmanın ardından verilecek. Özellikle Abdülkadir, Cornelius ve Dorukhan'ın durumu tedirginlik yaratıyor.