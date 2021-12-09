Parma'nın Romen yıldızı Dennis Man'ın menajeri Becalli konuştu! "Galatasaray'a gitmeyecek"

Galatasaray'ın istediği Parma'nın yıldızı Dennis Man ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Romen yıldızın menajeri Ioan Becali, oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rumen basınından Sport.ro'nun haberine göre; Ioan Becali'den transfer yalanlaması geldi. Becali yaptığı açıklamada, Dennis Man'in Galatasaray'a gitmeyeceğini söyledi.
İSTEDİĞİMİZİ ALACAĞIZ
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Lazio maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Başkan Elmas, "Oyuncularımız hazır, ellerinden geleni yapacaklar. Bütün konsantrasyonumuz bu maçta. Çok önemli bir maç olacak. Umarım Türk futbolu için istediğimiz sonucu alırız" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY LAZİO'YA HAZIR
Galatasaray Lazio maçı için hazırlıklarını dün Olimpiyat Stadı'nda yaptığı idmanla tamamladı. Cimbom ardından kampa girdi.