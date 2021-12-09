Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Parma'nın Romen yıldızı Dennis Man'ın menajeri Becalli konuştu! "Galatasaray'a gitmeyecek"

    Galatasaray'ın Parma'dan transfer etmek istedği Dennis Man'dan haber geldi. Menajeri olan Becali, yıldız oyuncunun Parma'da kalacağını ve Galatasaray'a gitmeyeceğini söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Aralık tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Becali: Dennis Man G.Saray’a gitmeyecek

    Galatasaray'ın istediği Parma'nın yıldızı Dennis Man ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Romen yıldızın menajeri Ioan Becali, oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rumen basınından Sport.ro'nun haberine göre; Ioan Becali'den transfer yalanlaması geldi. Becali yaptığı açıklamada, Dennis Man'in Galatasaray'a gitmeyeceğini söyledi.



    İSTEDİĞİMİZİ ALACAĞIZ
    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Lazio maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Başkan Elmas, "Oyuncularımız hazır, ellerinden geleni yapacaklar. Bütün konsantrasyonumuz bu maçta. Çok önemli bir maç olacak. Umarım Türk futbolu için istediğimiz sonucu alırız" ifadelerini kullandı.



    GALATASARAY LAZİO'YA HAZIR
    Galatasaray Lazio maçı için hazırlıklarını dün Olimpiyat Stadı'nda yaptığı idmanla tamamladı. Cimbom ardından kampa girdi.



        KARTAL LJAJİC'TEN KURTULUYOR!
        Beşiktaş'ın bir türlü elden çıkartamadığı Sırp orta saha oyuncusunun İtalya Ligi ekibi Salernitana ile görüştüğü belirtildi.



        Beşiktaş'ın bir türlü elden çıkartamadığı Adem Ljajic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sırp futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberde Ljajic'in takımdan ayrılmak istediği aktarıldı. Haberde Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Ljajic'in, İtalya'ya geri dönmeye hazırlandığı iddia edildi. Sırp orta saha oyuncusunun, Serie A ekiplerinden Salernitana ile görüştüğü yazıldı. Beşiktaş'tan yıllık 3.5 milyon Euro alan tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde Salernitana ile yeniden masaya oturacağı vurgulandı.



        OĞUZHAN İLE İLGİLİ FLAŞ İDDIA!
        Kartal'da sakat olmamasına rağmen süre alamayan Oğuzhan Özyakup ile flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli oyuncunun Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'la tartıştığı öğrenildi. Bu tartışma sonrasında Oğuzhan süre almamaya başladı.



            DORTMUND BEŞİKTAŞ'I DAĞITTI!
            Alman medyası, Dortmund'un Beşiktaş'ı 5-0'lık skorla mağlup etmesine geniş yer ayırdı. Alman medyasından Derwesten, "Dortmund Beşiktaş'ı dağıttı! Haaland herkesi şaşırttı" başlığını kullandı. Kicker ise, "Dortmund, Beşiktaş'ı net bir şekilde yendi" ifadelerini kullandı.



            SADECE BİRİ GİDEBİLİR
            Fenerbahçe'de Macar stoper Attila Szalai ve Güney Koreli Kim Min Jae'yi Avrupa'nın devleri çok yakından takip ediyor. Sarı-Lacivertli Yönetim ise devre arasında savunmanın kilit isminden yalnızca birisinin gitmesine izin verecek. Fenerbahçe taraftarı, iki yıldız oyuncunun satılmasına karşı çıkıyor.



            DAHA FARKLI OLABİLİRDİ
            Vitor Pereira, Frankfurt maçı öncesi, "Bu turnuva bizim için daha farklı olabilirdi" dedi...



                Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak zorlu Frankfurt maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Portekizli teknik adam, "Bu turnuva bizim için daha farklı olabilirdi. Frankfurt ve Antwerp maçlarındaki penaltıları atsak 4 puanımız daha olabilirdi" ifadelerini kullandı. Portekizli teknik adam, "Frankfurt maçı zor bir maç olacak. Biz de maçı kazanıp taraftarlarımızı onurlandırmak istiyoruz" dedi.



                LİGİ DÜŞÜNMÜYORUZ!
                Kanarya'nın yıldızı Jose Sosa, E.Frankfurt maçı öncesi "Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizden bağımsız olarak bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösteren bir performans sergilemek istiyoruz. Şu anda ligi düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.



                KOUASSİ'DE İŞLEM TAMAM
                Bordo-Mavililer önceki gün şehre getirdiği Fildişili yıldızın transferini KAP'a bildirdi...



                    Ara transfer çalışmalarına çok hızlı başlayan Trabzonspor ilk imzayı attırdı. Bordo-Mavililer önceki gün görüşmelerde bulunmak için Trabzon'a getirdiği Jean Evrard Kouassi'yi resmen kadrosuna kattı. Dün transferi KAP'a bildirilen Fildişili forvetin Çin kulübü Wuhan FC ile sözleşmesi sona erdiği için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Ocak ayında Afrika Kupası'na gidecek olan Kouassi, takımla hemen uyum sağlaması adına teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı ile idmanlara başlayacak. Yönetimin Fildişili forvetin gelişi sonrası, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho'nun sözleşmesini dondurması bekleniyor.



                    GÖZLER SAKATLARDA
                    Antalya maçı öncesi Cornelius, Erce, A. Ömür, Hüseyin, Dorukhan ve Hugo'nun durumları henüz netleşmedi.



                    Cumartesi Antalya deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da gözler sakat isimlere çevrildi. Adana Demir maçında kafasına darbe alan Cornelius ve sakatlığı kısmen geçen Trondsen idmana kontrollü olarak katıldı. Sakatlığı devam eden yedek kaleci Erce, kas yorgunluğu olan Hüseyin ile ağrıları olan Abdülkadir Ömer ve Dorukhan çalışmada yer almadı. Bu 6 futbolcuyla ilgili karar yarınki idmanın ardından verilecek. Özellikle Abdülkadir, Cornelius ve Dorukhan'ın durumu tedirginlik yaratıyor.



                        TRABZON'DA YÜZLER GÜLÜYOR
                        Lider Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Dünkü çalışmada futbolcuların neşesi görülmeye değerdi. Özellikle Nwakaeme sempatik tavırları ve esprileriyle idmanın neşe kaynağı oldu.



                        YÖNETİMDEN GURBETÇİ HAMLESİ
                        Fırtına, Midtjylland'lı Doğuhan Aral Şimşir'i istiyor. Gözlemcilerin 2 yıldır izlediği 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Danimarka ekibi ile pazarlıkların başladığı ortaya çıktı. Doğuhan, Midtjylland U19 takımının Gençlik Ligi'nde Trabzon'u yendiği 2 maçta da 11'de forma giyerken 1 de gol atmıştı.



                        UĞUR ÇİFTÇİ AN MESELESİ
                        Ocak ayında yerli sol bek takviyesi yapmayı hedefleyen Trabzonspor, Sivasspor'un başarılı ismi Uğur Çiftçi'nin transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Tecrübeli yıldızla anlaşan Bordo-Mavililer, Sivasspor'a da İsmail Köybaşı ve bir miktar para teklif etti. Kulüplerin anlaşmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor.



                            JUVENTUS LİDER OLARAK TURLADI
                            Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Juventus gruptaki son maçında Malmö'yü 1-0 yendi ve lider olarak üst tura çıktı. Zenit ile 3-3 berabere kalan Chelsea ise grubu 2. sırada bitirdi.



                            KADINLAR LİGİ'NDE KURA GÜNÜ
                            Bu sezon ilk kez 24 takımla düzenlenecek olan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kura çekimi bugün Riva'da gerçekleşecek. 11.00'deki kura çekimi DSmart'tan canlı olarak yayınlanacak.



                            AVRUPA'DAKİ TÜRK DERBİSİ FENERBAHÇE'NİN
                            Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 8. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Galatasaray'ı 107-62 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ise 4. mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ise Şampiyonlar Ligi'nde PAOK Mateco'yu 87-75 mağlup etti.



                                A.GÜCÜ'NÜN ESKİ BAŞKANI CEMAL AYDIN VEFAT ETTİ
                                MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, 73 yaşında hayatını kaybetti. Kulüpten alınan bilgiye göre, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören başkent ekibinin eski başkanlarından Cemal Aydın yaşamını yitirdi. Ankaragücü'nde 1996-2008 yıllarında başkanlık yapan Aydın, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı da yapmıştı.



                                TRABZONSPOR'A ŞAMPİYONLUK YAKIŞIR
                                Ünlü teknik adam Yılmaz Vural, Süper Lig yarışını yorumladı... Trabzonspor'un ligde çok iyi durumda olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Yeter artık 37 sene oldu! Trabzonspor'a da yakışır bu şampiyonluk. Olsunlar. Hep aynı takımlar şampiyon olacak değil ya" ifadelerini kullandı.

                                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                CHP’li anketçi CHP’li seçmenlere tepki gösterdi
                                Haberler Spor Parma'nın Romen yıldızı Dennis Man'ın menajeri Becalli konuştu! "Galatasaray'a gitmeyecek"
                                    SON DAKİKA