UEFA FB Frankfurt şifresiz canlı yayın veren yabancı kanallar hangileri? Fenerbahçe Frankfurt maçı canlı izleme yolları!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya temsilcisi konuk oluyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç bu akşam TSİ ile 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe'nin Frankurt'u konuk edeceği karşılaşmaya her iki takım da kesin zafer parolasıyla çıkıyor. Fenerbahçe Frankfurt maçı canlı izleme yolları nelerdir? UEFA FB Frankfurt şifresiz canlı yayın veren yabancı kanallar hangileri? İşte maça dair bilgiler...
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Fenerbahçe Frankfurt karşılaşması saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 124. maçını oynayacak. Daha önce UEFA Kupası olarak adlandırılan ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden "Kupa 2"de 123 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 52 galibiyet, 29 beraberlik ve 42 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 166 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 159 gol gördü.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son haftasında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, taraftarlarının önünde 3 puan almak istediklerini söyledi.
Teknik direktör Pereira ve sarı-lacivertli futbolcu Jose Sosa, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Portekizli teknik adam, grupta bazı maçlarda hedefledikleri sonuçları alamadıklarını ifade ederek, "Bu turnuva bizim için farklı olabilirdi. Eintracht Frankfurt ve Antwerp maçlarında kaçırdığımız penaltıları atsak toplam 4 puanımız daha olabilirdi. Fakat ne yazık ki bu şekilde olmadı. Gerçeği değiştiremeyiz. Yarınki rakibimiz Bundesliga'da oynayan zor bir rakip. Kuvvetli, organize bir takım. Taraftarımızın önünde kazanıp 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Önceliklerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Pereira, kadronun nasıl olacağına yönelik soruya, "Yarınki maç önemli bir karşılaşma. Galibiyet için savaşmak istiyoruz. Bizim önceliğimiz lig. Avrupa maçlarından sonra toparlanmak için az süremiz olduğu için işleri doğru yapmamız gerekiyor. Yarınki kadroda birkaç değişiklik yapabiliriz ama yarınki kadro da güçlü bir kadro olacak." diye cevap verdi.
Çaykur Rizespor maçındaki performansı sergilemeleri halinde ligde seviyelerini yukarı çekebileceklerini aktaran Pereira, şunları kaydetti:
"Önemli olan her zaman Fenerbahçe. Ben her zaman takım için en iyisini arıyorum. Takımla birlikte gelişmemiz gerektiğini, düzeltmemiz gereken şeyler olduğunu, son maçtaki gibi oynarsak seviyemizi yukarı çekebileceğimizi konuşuyoruz. Bunlar bizim kontrolümüzde olan şeyler. Ben ve ekibim tüm konsantrasyonumuzu bu takıma veriyoruz. Maç bitince işiniz bitmiyor. Maçtan sonra hafta içinde herkes fikrini paylaşıyor. Bizim de bu fikirlere saygı duyup yolumuza devam etmemiz gerekiyor."