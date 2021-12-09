Fenerbahçe Frankfurt canlı şifresiz nasıl izlenir? FB Eintracht Frankfurt maçı canlı bedava ücretsiz izle! İşte maçın 11'leri...

1 GALİBİYET

Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle 13. kez karşılaşacak olan Kanarya bu müsabakalarda tek galibiyet alabildi. 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

3. SIRADA

Fenerbahçe son maçlar öncesi grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ve 5 puanla 3. sırada yer alıyor. Frankfurt ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 puanla lider.

3. RANDEVU

İki takım Avrupa kupalarında 3. kez rakip olacak. 2006-07'de İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2, bu sezon Almanya'daki ilk maç 1-1 sona erdi.

6 EKSİK VAR

Kanarya'da çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

SAHNE BERISHA VE YEDEKLERİN

Fenerbahçe, Frankfurt karşısında farklı bir 11'le mücadele edecek. Rotasyon mesajı veren Vitor Pereira'nın bu akşam Muhammed Gümüşkaya, Dimitris Pelkas ve Nazım Sangare gibi isimlere şans vermesi beklenyor. Son haftaların formda ismi Serdar Dursun, UEFA'ya verilen listede yer almadığı için forvette Berisha olacak. Savunmada da Szalai&Serdar Aziz ikilisi formaya yakın. Sarı-lacivertli takımın muhtemel onbiri şöyle: Berke, Szalai, Serdar, Novak, Nazım, Zajc, Sosa, Meyer, Muhammed, Pelkas ve Berisha.