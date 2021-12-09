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    • Spor
    • 09.12.2021 20:43
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    • 09.12.2021 20:44
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    Fenerbahçe Frankfurt canlı şifresiz nasıl izlenir? FB Eintracht Frankfurt maçı canlı bedava ücretsiz izle! İşte maçın 11'leri...

    UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Eintracht Frankfurtile ile 6. hafta maçında mücadele edecek. Futbolseverler maç ile ilgili detayları merak ediyor. Büyük karşılaşma 9 Aralık Perşembe bugün Ülker Stadyumu'nda saat 20:45'de başlayacak. Sarı lacivertliler zorlu maçı kazanmak için canla başla mücadele edecek. Maça az bir süre Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı canlı nasıl izlenir? Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? soruları gündeme geldi. İşte maçın 11'leri ve FB Eintracht Frankfurt maçı canlı bedava ücretsiz izleme yolları!

    FB Eintracht Frankfurt maçı canlı bedava ücretsiz izle

    UEFA Avrupa Liginde heyecan Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ile tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 6. hafta maçında sarı lacivertli takım kendi stadında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Maçı merakla bekleyen taraftarlar Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı canlı nasıl izlenir? Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte maçın 11'leri ve FB Eintracht Frankfurt maçı canlı bedava ücretsiz izleme seçenekleri...

    MAÇININ 11'LERİ

    Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçının 11'leri belli oldu.

    Fenerbahçe

    Berke; Szalai, Serdar Aziz, Kim, Novak; Sangare, Sosa, İrfan Can, Zajc; Pelkas; Berisha

    Eintracht Frankfurt

    Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre

    FENERBAHÇE EINTRACHT FRANKFURT MAÇI CANLI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

    Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı Exxen'de canlı yayınlanacak. Heyecanlı maçı yayınlayacak kanalların listesi aşağıdaki gibidir;

        1 GALİBİYET

        Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle 13. kez karşılaşacak olan Kanarya bu müsabakalarda tek galibiyet alabildi. 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

        3. SIRADA

        Fenerbahçe son maçlar öncesi grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ve 5 puanla 3. sırada yer alıyor. Frankfurt ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 puanla lider.

        3. RANDEVU

        İki takım Avrupa kupalarında 3. kez rakip olacak. 2006-07'de İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2, bu sezon Almanya'daki ilk maç 1-1 sona erdi.

        6 EKSİK VAR

        Kanarya'da çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

        SAHNE BERISHA VE YEDEKLERİN

        Fenerbahçe, Frankfurt karşısında farklı bir 11'le mücadele edecek. Rotasyon mesajı veren Vitor Pereira'nın bu akşam Muhammed Gümüşkaya, Dimitris Pelkas ve Nazım Sangare gibi isimlere şans vermesi beklenyor. Son haftaların formda ismi Serdar Dursun, UEFA'ya verilen listede yer almadığı için forvette Berisha olacak. Savunmada da Szalai&Serdar Aziz ikilisi formaya yakın. Sarı-lacivertli takımın muhtemel onbiri şöyle: Berke, Szalai, Serdar, Novak, Nazım, Zajc, Sosa, Meyer, Muhammed, Pelkas ve Berisha.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Frankfurt canlı şifresiz nasıl izlenir? FB Eintracht Frankfurt maçı canlı bedava ücretsiz izle! İşte maçın 11'leri...
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