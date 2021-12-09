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    • Spor
    • 09.12.2021 16:04
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    • 09.12.2021 16:08
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    SON DAKİKA! Alman basını Beşiktaş'ın yeni hocasını duyurdu

    Son dakika haberine göre Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Alman basının iddiasına göre siyah-beyazlıların yeni hocası Daniel Farke olacak.

    Alman basını Beşiktaş’ın yeni hocasını duyurdu

    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifasının ardından gündeme flaş bir isim geldi. Alman basınından SPORT1'in haberine göre siyah beyazlılar, son olarak Norwich'i çalıştıran Daniel Farke ile görüşme gerçekleştirdi.

    OLUMLU DÖNÜŞ ALINDI
    Beşiktaş, Daniel Farke görüşmesinden olumlu geri dönüş aldı.

    DANIEL FARKE KİMDİR?
    30 Ekim 1976'da Almanya'da dünyaya gelen Daniel Farke, şu anda kulüpsüz durumda. Farke daha önce, SV Lippstadt 08'de Sportif Direktör ve Teknik Direktör olarak görev alırken, Borussia Dortmund II'de Teknik Direktör, Norwich City'de Teknik Direktör olarak görev aldı.



        NORWICH'İ PREMIER LİG'E YÜKSELTTİ
        Daniel Farke, Norwich City'de çalışırken takımını Championship'ten Premier Lig'e çıkarmıştı.

        Tecrübeli teknik adam takımını, ligin bitimine 5 hafta kala Premier Lig'e yükseltmişti.

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