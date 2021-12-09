SON DAKİKA! Alman basını Beşiktaş'ın yeni hocasını duyurdu

DANIEL FARKE KİMDİR?

30 Ekim 1976'da Almanya'da dünyaya gelen Daniel Farke, şu anda kulüpsüz durumda. Farke daha önce, SV Lippstadt 08'de Sportif Direktör ve Teknik Direktör olarak görev alırken, Borussia Dortmund II'de Teknik Direktör, Norwich City'de Teknik Direktör olarak görev aldı.