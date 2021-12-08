Pelkas'ın Ocak ayında İstanbul macerası bitebilir! Menajerine ayrılmak istiyorum dedİ





Medya Takip Merkezi, 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında en çok konuşulan futbol takımlarının ve futbolcuların listesini yayınladı. 4 bini aşkın gazete, dergi ve 10 bini aşkın internet medyasında yapılan araştırmaya göre Fenerbahçe toplam 25 bin 558 haberle ilk sırada yer aldı. Galatasaray ise 22 bin 982 haber ile 2. sırada yer aldı. Ligde 12 puan farkla lider durumda bulunan Trabzonspor ise 19 bin habere konu oldu. En çok konuşulan futbolcu ise yine Fenerbahçe'den çıktı. 4 bin 780 haberle İrfan Can Kahveci en çok konuşulan futbolcu oldu.