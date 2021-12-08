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    Pelkas'ın Ocak ayında İstanbul macerası bitebilir! Menajerine ayrılmak istiyorum dedİ

    Pelkas, menajerine“Devre arasında ayrılmak istiyorum” dedi. Daha önce de “Kendime güvenimi kaybettim” açıklamasını yapan Yunan yıldızın İstanbul macerası Ocak’ta bitebilir. İşte sizler için derlediğimiz 8 Aralık Fenerbahçe haberleri...

    Pelkas yol ayrımında

    Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı, geçtiğimiz sezon da iyi bir performans gösteren Dimitrios Pelkas bu sezon adeta kayboldu. Daha önce "Kendime olan güveni yitirdim" açıklamasını yapan Yunan oyuncunun menajeri ile bir araya geldiği ve "Futbol kariyerim için başka bir takıma transfer olmam gerekiyor. Mümkünse devre arasında transferim gerçekleşsin" dediği öğrenildi. Dimitrios Pelkas'a Yunanistan dışında, İtalyan ve Rus kulüplerinin ilgisi olduğu da gelen haberler arasında. Fenerbahçe sezon başında Pelkas için gelen 7 milyon Euro civarındaki teklifleri geri çevirmiş ve 9-10 milyon civarında ücret talep etmişti.



    ÇUBUKLU FORMANIN HAKKINI VERDİ
    Fenerbahçe'nin fırsat transferi olarak kadrosuna kattığı Szalai, çubuklu forma altında müthiş bir gelişim gösterdi. Szalai Chelsea ve Atletico'nun radarında.



    TÜRKİYE FENER'İ KONUŞTU
    29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 25 bin 558 haber e konu olan Fenerbahçe en çok konuşulan takım oldu . Futbolcularda ise İrfan Can Kahveci ilk sırada yer aldı.



        Medya Takip Merkezi, 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında en çok konuşulan futbol takımlarının ve futbolcuların listesini yayınladı. 4 bini aşkın gazete, dergi ve 10 bini aşkın internet medyasında yapılan araştırmaya göre Fenerbahçe toplam 25 bin 558 haberle ilk sırada yer aldı. Galatasaray ise 22 bin 982 haber ile 2. sırada yer aldı. Ligde 12 puan farkla lider durumda bulunan Trabzonspor ise 19 bin habere konu oldu. En çok konuşulan futbolcu ise yine Fenerbahçe'den çıktı. 4 bin 780 haberle İrfan Can Kahveci en çok konuşulan futbolcu oldu.



        ENNER VALENCİA DERBİYİ BEKLİYOR
        Saha çalışmalarına başlayan Valencia'nın Gaziantep'te riske edilmeyeceği Beşiktaş derbisine saklanacağı öğrenildi.



        SERDAR AZİZ'E TEKLİF YOK
        Fenerbahçe yönetimi sözleşmesi sona erecek oyuncalara yeni teklifler sunarken Serdar Aziz'e henüz teklif yapılmadığı öğrenildi. Serdar Aziz'in durumu için bu sezonki performansına bakılacağı ve fiyatında da indirime razı olursa sözleşme teklif edilebileceği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe yönetimi Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'e yeni sözleşme teklifi yapıldığı biliniyor.



            SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
            UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kaleci Altay Bayındır takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla yaptığı çalışmaları sürdürdü. Mert Hakan Yandaş ise takımdan ayrı olarak saha çalışmalarına başladı.



            FENER'DE BARIŞ RÜZGARLARI
            Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile takımın yaldızı Mesut Özil arasındaki buzlar eridi. Mesut Özil'in forvet arkasında görev yapması yıldız futbolcuyu da rahatlatırken artık istediği süreyi alması da performansını olumlu yönde etkilemişe benziyor.



            FB-BJK DERBİSİ 17 ARALIK'TA
            Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 6 haftalık programı açıkladı. 17. haftada oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi merakla bekleniyordu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 17 Aralık'ta saat 19.00'da oynanacak. Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi 23 Ocak Pazar günü yine saat 19.00'da oynanacak.

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            Haberler Spor Pelkas'ın Ocak ayında İstanbul macerası bitebilir! Menajerine ayrılmak istiyorum dedİ
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