Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a yanıt geldi: İsimleri tek tek açıklasın!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, TFF içinde bazı kişilerin Nihat Özdemir'in altını oyduğunu, bazı gözlemcilerin hakem raporlarını değiştirdiğini, bazılarının ise gizli ses kaydı yaptığını söylemişti. Dün bu iddialarla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıklama geldi.
Özdemir, "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ben ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım seçildiğimiz günden itibaren; beraberlik, uyum ve dayanışma içerisinde çalışmaktayız. Sayın Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır" diye konuştu..
Özdemir, Türk futbolunun çözüm bekleyen konuları varken, hiç kimsenin polemik üretme, manipülasyon yapma hakkı yoktur. Sayın başkanlarımız bu sorumlulukla hareket etmelidir" dedi.