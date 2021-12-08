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    Maç bitince göz yaşlarına boğuldu! Bebeğini kaybeden İrfan Can'ın acısı tüm Türkiye'yi ağlattı

    Göztepe-Gaziantep maçı öncesi kötü haberi alan İrfan Can Eğribayat acısına rağmen takımını yalnız bırakmadı. Bitiş düdüğüyle beraber gözyaşlarına boğulan genç file bekçisi, “Bugün G.Antep’in 3 topu direkten döndü. Çünkü kaleyi bebeğim korudu” açıklamasını yaptı.

    ’Can’ımız yandı!

    Göztepe'nin milli kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın acısı Türkiye'nin gündemine oturdu. Genç file bekçisi, Süper Lig'de önceki gece oynanan Gaziantep FK maçı öncesi 5.5 aylık hamile eşinin düşük yaptığı haberiyle sarsıldı. Hemen eşinin yanına Ankara'ya giden İrfan Can'a Göztepe Teknik Direktörü El Maestro, "20 gün, 1 ay gelme. Eşini yalnız bırakma" diye haber yolladı.



    GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
    Ancak eşi, "Git bebeğimiz için oyna" deyince İrfan Can, bu zor şartlarla karşılaşmaya çıktı. Genç eldiven, Göztepe'nin 2-1 kazandığı maçın bitişinin ardından gözyaşları içinde kendisini yere bıraktı. Tüm takım arkadaşları, başarılı kaleciye sarılarak acısını paylaştı.



    BEBEĞİMİN ŞANSIYLA
    Karşılaşma sonunda yaptığı açıklamayla adeta yürekleri dağlayan İrfan Can Eğribayat, "Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün rakibimizin üç topu direkten döndü. Kaleyi bebeğimin koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Uzun süredir de kazanamıyorduk ve bugün kazandık. Ben bunun bebeğimin şansıyla olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.



        SENİ O KADAR HİSSETTİM Kİ!
        Dün de Instagram'dan bir paylaşım yapan milli file bekçisi, "Canım kızım Defnem, benim yanımda olduğunu o kadar çok hissettim ki, cennette görüşmek üzere canım kızım" ifadelerini kullandı.

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