Maç bitince göz yaşlarına boğuldu! Bebeğini kaybeden İrfan Can'ın acısı tüm Türkiye'yi ağlattı

Göztepe'nin milli kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın acısı Türkiye'nin gündemine oturdu. Genç file bekçisi, Süper Lig'de önceki gece oynanan Gaziantep FK maçı öncesi 5.5 aylık hamile eşinin düşük yaptığı haberiyle sarsıldı. Hemen eşinin yanına Ankara'ya giden İrfan Can'a Göztepe Teknik Direktörü El Maestro, "20 gün, 1 ay gelme. Eşini yalnız bırakma" diye haber yolladı.
BEBEĞİMİN ŞANSIYLA
Karşılaşma sonunda yaptığı açıklamayla adeta yürekleri dağlayan İrfan Can Eğribayat, "Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün rakibimizin üç topu direkten döndü. Kaleyi bebeğimin koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Uzun süredir de kazanamıyorduk ve bugün kazandık. Ben bunun bebeğimin şansıyla olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.