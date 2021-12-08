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    Gedson transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor! Galatasaray'a Benfica'dan görüşme teklifi

    İddialara göre genç yıldızı gözden çıkaran Benfica, Galatasaray’a, “İsterseniz görüşelim” dedi. Ama tok alıcıyı oynayan Başkan Elmas, “Şu an teklif düşüncemiz yok” yanıtını verdi. İşte sizler için derlediğimiz 8 Aralık tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Gedson satrancı!

    Ara transfer döneminde Galatasaray'ın 1 numaralı hedefi olan Gedson Fernandes konusunda çok flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başı tüm ısrarlara rağmen genç yıldızı bırakmayan Benfica 'u dönüşü' yapmış durumda. İddialara göre Gedson'u satma kararı alan Portekiz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek, "İsterseniz görüşelim" diye haber yolladı. Ancak transferin maliyetini düşürmek için tok alıcıyı oynayan Başkan Burak Elmas'ın, "Şu an teklif düşüncemiz yok" yanıtını verdiği öğrenildi. Elmas, Morutan transferinde de aynı taktiği uygulamış ve Rumen yıldızı beklenenin çok daha altında bitirmişti. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Gedson Fernandes'i 3-4 milyon Euro bandında bir rakama kadroya katmanın planlarını yapıyor.



    GEÇMİŞ OLSUN FATİH TERİM
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçirdiği bağırsak spazmı sebebiyle önceki akşam hastaneye kaldırıldığı dünkü idmana ise doktorların izniyle katıldığı açıklandı. Dün akşam idmanı sonrası tekrar hastaneye giden Terim, yapılan kontroller sonrası taburcu edildi. Başarılı hocanın Lazio maçı için İtalya'ya gidip gidemeyeceği ise henüz netleşmiş değil.



    CİCALDAU'DA UMUT IŞIĞI BELİRDİ!
    Covid testi pozitif çıktığı için Altay maçında oynayamayan Cicaldau, dün yeni bir test oldu. Rumen futbolcu yapılacak olan üst üste iki testten negatif sonuç alırsa Lazio maçının kadrodsunda yer alabilecek.



        KOUASSİ TRABZON'DA
        Trabzonspor'un Çin'in Wuhan kulübünden kadrosuna kattığı Jean Evrard Kouassi dün akşam İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki Fildişili oyuncu gece yarısına doğru ise Trabzon'a ayak bastı. Bonservis bedeli bulunmayan Kouassi'nin bugün sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Bordo- Mavililer bonservisi bulunmayan 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Kouassi yıllık 700 bin Euro kazanacak.



        YÖNETİM MAZBATAYI ALDI
        Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu dün mazbatasını aldı. Divan Başkanı Ali Sürmen ve üyeler Muharrem Arz, Temel Kazancıoğlu, Mehmet Ongan ile İsmail İnan'dan oluşan heyet, Ömer Sağıroğlu, Yalçın Orhan, Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Lokman Sadıklar, Coşkun Öztürk ve Vahap Öztel'e mazbatalarını verdi.



        HAKAN BENİM SAYEMDE GELİŞTİ
        Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Zlatan Ibrahimovic çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Sezon başında ezeli rakip Inter'e giden eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan İsveçli forvet, "Hakan iyi bir adam. Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Yeni kariyerinde ona başarılar dilememiz gerekiyor. Kulağa kötü geliyor olabilir ancak trajik bir durumdan faydalandı" dedi. Zlatan, " Eriksen kalp krizi geçirince Hakan'a kapı açıldı. Öncesinde Inter'den ya da başka bir yerden teklif gelmemişti" ifadesini kullandı.



            MESSİ MBAPPE DUBLE YAPTI PSG KAZANDI
            Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında PSG sahasında Club Brugge'ü 4-1 mağlup etti. PSG"nin maçtaki gollerini Mbappe (2) ve Messi (2) kaydetti. Bu sonuçla PSG grubu 11 puanla 2. bitirdi. M.City ise 12 puanla lider olarak üst tura çıktı. Sonuncu Club Brugge ise 4 puanla Avrupa Kupaları'na veda etti.

            ABD'DEN ÇİN'E EDEN ŞOK BOYKOT
            Beyaz Saray, Çin'in insan hakları siciliyle ilgili endişeler nedeniyle 4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları'na hiçbir resmi heyetin gönderilmeyeceğini söyledi. Ancak ABD'li sporcuların katılabileceklerini ve hükümetin tam desteğini alacakları belirtildi. Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki Pazartesi günü boykotu doğruladı ve yönetimin Olimpiyatların "tantanasına" katkıda bulunmayacağını söyledi. Çin'in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise ABD'nin boykot kararına aynı şekilde karşılık vereceklerini açıkladı.

            FİLENİN EFELERİ'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
            A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2022 CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. A Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılar; Portekiz, Slovakya ve Danimarka ile mücadele edecek. Lig usulüne göre oynanacak Avrupa Altın Ligi'nde grubunu lider bitirecek 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak Hırvatistan, 4'lü finale kalacak.

            FENERBAHÇE VE THY AVRUPA SINAVINDA
            Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında iki takımımız parkeye çıkacak. Fenerbahçe Opet, D Grubu'nda Bulgaristan'da Maritza ile 20.00'de karşı karşıya gelecek. Türk Hava Yolları ise C Grubu'nda saat 18.00'de Rus takımı Dinamo Moskova'yı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

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            Haberler Spor Gedson transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor! Galatasaray'a Benfica'dan görüşme teklifi
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