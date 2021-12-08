Gedson transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor! Galatasaray'a Benfica'dan görüşme teklifi

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın 1 numaralı hedefi olan Gedson Fernandes konusunda çok flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başı tüm ısrarlara rağmen genç yıldızı bırakmayan Benfica 'u dönüşü' yapmış durumda. İddialara göre Gedson'u satma kararı alan Portekiz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek, "İsterseniz görüşelim" diye haber yolladı. Ancak transferin maliyetini düşürmek için tok alıcıyı oynayan Başkan Burak Elmas'ın, "Şu an teklif düşüncemiz yok" yanıtını verdiği öğrenildi. Elmas, Morutan transferinde de aynı taktiği uygulamış ve Rumen yıldızı beklenenin çok daha altında bitirmişti. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Gedson Fernandes'i 3-4 milyon Euro bandında bir rakama kadroya katmanın planlarını yapıyor.
GEÇMİŞ OLSUN FATİH TERİM
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçirdiği bağırsak spazmı sebebiyle önceki akşam hastaneye kaldırıldığı dünkü idmana ise doktorların izniyle katıldığı açıklandı. Dün akşam idmanı sonrası tekrar hastaneye giden Terim, yapılan kontroller sonrası taburcu edildi. Başarılı hocanın Lazio maçı için İtalya'ya gidip gidemeyeceği ise henüz netleşmiş değil.