Gedson transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor! Galatasaray'a Benfica'dan görüşme teklifi

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Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında PSG sahasında Club Brugge'ü 4-1 mağlup etti. PSG"nin maçtaki gollerini Mbappe (2) ve Messi (2) kaydetti. Bu sonuçla PSG grubu 11 puanla 2. bitirdi. M.City ise 12 puanla lider olarak üst tura çıktı. Sonuncu Club Brugge ise 4 puanla Avrupa Kupaları'na veda etti.



ABD'DEN ÇİN'E EDEN ŞOK BOYKOT

Beyaz Saray, Çin'in insan hakları siciliyle ilgili endişeler nedeniyle 4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları'na hiçbir resmi heyetin gönderilmeyeceğini söyledi. Ancak ABD'li sporcuların katılabileceklerini ve hükümetin tam desteğini alacakları belirtildi. Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki Pazartesi günü boykotu doğruladı ve yönetimin Olimpiyatların "tantanasına" katkıda bulunmayacağını söyledi. Çin'in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise ABD'nin boykot kararına aynı şekilde karşılık vereceklerini açıkladı.



FİLENİN EFELERİ'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2022 CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. A Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılar; Portekiz, Slovakya ve Danimarka ile mücadele edecek. Lig usulüne göre oynanacak Avrupa Altın Ligi'nde grubunu lider bitirecek 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak Hırvatistan, 4'lü finale kalacak.



FENERBAHÇE VE THY AVRUPA SINAVINDA

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında iki takımımız parkeye çıkacak. Fenerbahçe Opet, D Grubu'nda Bulgaristan'da Maritza ile 20.00'de karşı karşıya gelecek. Türk Hava Yolları ise C Grubu'nda saat 18.00'de Rus takımı Dinamo Moskova'yı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

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