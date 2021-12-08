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    Beşiktaş Dortmund karşısında dağıldı! Şampiyonlar Ligi macerasını puansız tamamladı

    Kabus gibi gecede gol perdesini Malen açtı. 43’te Welinton atıldı. Reus 45 ve 53’te sahne aldı. 63’te oyuna giren Erling Haaland da iki kez ağlarımızı sarsarak gol perdesini kapattı.

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    Devler Ligi'nde iddiasını haftalar öncesinde kaybeden Beşiktaş, kapanışı Almanya'da çok kötü yaptı. Siyah- Beyazlılar gruptaki son maçında Dortmund'a deplasmanda 5-0 kaybetti. Kartal grubunu puansız tamamlayarak taraftarlarını kahretti.



    PERDE 29. DAKİKADA AÇILDI
    Perdeyi 29. dakikada Malen açtı. 43'te penaltı yapan Welinton oyundan atıldı, Beşiktaş 10 kişi kaldı. Kaptan Reus penaltıdan skoru 2-0 yaptı. Devre bu şekilde tamamlandı.



    REUS YÜRÜYEREK GOLÜ ATTI
    53'te defansınızı adeta yürüyerek geçen Reus farkı 3'e çıkardı. 63'te oyuna giren Haaland 5 dakika sonra golünü attı: 4-0. Norveçli 81'de yine sahne alıp gol perdesini kapattı: 5-0.



        İSABETLİ ŞUT, POZİSYON YOK!
        KARTAL maçı isabetli şut atamadan ve pozisyona giremeden tamamladı. Gruptaki diğer maçta lider ise Ajax sahasında Sporting Lizbon'u 4-2 mağlup ederek 18 puana ulaştı.



        TARİHİ TERSTEN YAZDILAR!
        Grubunu puansız ve eksi 16 averajla bi-ti ren Beşiktaş, Türk futbol tarihinin en kötü Şampiyonlar Ligi performansına imza attı.



        Beşiktaş büyük umutlarla başladığı Şampiyonlar Ligi macerasını tarihi bir hüsranla tamamladı. Eksi 16 averajla puansız kalan Siyah-Beyazlılar, Türk futbol tarihininin en kötü Devler Ligi performansını gösterdi. Eski rekor 2001 yılında 0 puan ve eksi 9 averajla Fenerbahçe'e aitti.

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