Beşiktaş Dortmund karşısında dağıldı! Şampiyonlar Ligi macerasını puansız tamamladı





İSABETLİ ŞUT, POZİSYON YOK!

KARTAL maçı isabetli şut atamadan ve pozisyona giremeden tamamladı. Gruptaki diğer maçta lider ise Ajax sahasında Sporting Lizbon'u 4-2 mağlup ederek 18 puana ulaştı.