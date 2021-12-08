Beşiktaş Dortmund karşısında dağıldı! Şampiyonlar Ligi macerasını puansız tamamladı

Devler Ligi'nde iddiasını haftalar öncesinde kaybeden Beşiktaş, kapanışı Almanya'da çok kötü yaptı. Siyah- Beyazlılar gruptaki son maçında Dortmund'a deplasmanda 5-0 kaybetti. Kartal grubunu puansız tamamlayarak taraftarlarını kahretti.
Devler Ligi'nde iddiasını haftalar öncesinde kaybeden Beşiktaş, kapanışı Almanya'da çok kötü yaptı. Siyah- Beyazlılar gruptaki son maçında Dortmund'a deplasmanda 5-0 kaybetti. Kartal grubunu puansız tamamlayarak taraftarlarını kahretti.
İSABETLİ ŞUT, POZİSYON YOK!
KARTAL maçı isabetli şut atamadan ve pozisyona giremeden tamamladı. Gruptaki diğer maçta lider ise Ajax sahasında Sporting Lizbon'u 4-2 mağlup ederek 18 puana ulaştı.
TARİHİ TERSTEN YAZDILAR!
Grubunu puansız ve eksi 16 averajla bi-ti ren Beşiktaş, Türk futbol tarihinin en kötü Şampiyonlar Ligi performansına imza attı.
Beşiktaş büyük umutlarla başladığı Şampiyonlar Ligi macerasını tarihi bir hüsranla tamamladı. Eksi 16 averajla puansız kalan Siyah-Beyazlılar, Türk futbol tarihininin en kötü Devler Ligi performansını gösterdi. Eski rekor 2001 yılında 0 puan ve eksi 9 averajla Fenerbahçe'e aitti.