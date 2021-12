Attila Szalai rekora gidiyor! 25 milyon Euro'ya adım adım yaklaşıyor

YENİ REKOR ARTIK AN MESELESİ

Bu rakam Fenerbahçe'nin bugüne kadar yaptığı en büyük satış olarak tarihteki yerini aldı. Gerek Fenerbahçe'de gerekse de Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Szalai her geçen gün değerini artırıyor. Eğer Chelsea ve Atletico Madrid dışında başka dişli talipler de ortaya çıkarsa Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro'luk rakamı bulması an meselesi haline gelecek.