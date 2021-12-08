Attila Szalai rekora gidiyor! 25 milyon Euro'ya adım adım yaklaşıyor

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi'nin önceki gün yaptığı açıklamalar büyük heyecana sebep oldu. Marco Rossi, "Attila Szalai'nin kolaylıkla İtalyan futboluna ayak uydurabileceğini düşünüyorum. Ancak bildiğim kadarıyla Attila Szalai, Chelsea ile anlaştı" açıklamasını yapmıştı.
BALJİC'E KİMSE YAKLAŞAMAMIŞTI
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere Fenerbahçe, Szalai'de istediği rakama ulaştığı taktirde transfere izin verecek. Sarı-Lacivertli kurmaylar, Attila Szalai'nin transferinden beklediği rakamın 25 milyon Euro olduğu ifade edildi. Eğer bu rakama ulaşabilirse Szalai'nin satışı ile Fenerbahçe, kulüp rekorunu kırmış olacak. Daha önce Baljic 21 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.
YENİ REKOR ARTIK AN MESELESİ
Bu rakam Fenerbahçe'nin bugüne kadar yaptığı en büyük satış olarak tarihteki yerini aldı. Gerek Fenerbahçe'de gerekse de Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Szalai her geçen gün değerini artırıyor. Eğer Chelsea ve Atletico Madrid dışında başka dişli talipler de ortaya çıkarsa Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro'luk rakamı bulması an meselesi haline gelecek.