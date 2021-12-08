Abdullah Avcı Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu bizzat istedi! Trabzonspor atağa kalktı

Ligde adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor'dan çok flaş bir transfer hamlesi geldi.
Bordo-Mavililer, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek genç futbolcuyu istediği belirtiliyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Ancak Trabzonspor şu anda Ferdi konusunda bir adım atmayı düşünmüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe ile ilişkilerin bozulmaması için, Sarı-Lacivertli yönetim ile yıldız futbolcu arasındaki yeni sözleşme görüşmelerin neticelenmesini beklediği öğrenildi. Eğer Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile anlaşamazsa, Trabzonspor devreye girerek teklifini yapacak. Sarı-Lacivertliler önceki gün 22 yaşındaki oyuncunun menajeriyle müzakerelere başlamış ve 4.5 yıllık sözleşmeyi masaya koymuştu.