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    Abdullah Avcı Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu bizzat istedi! Trabzonspor atağa kalktı

    Başkan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe ile ilişkilerin bozulmaması adına Ferdi Kadıoğlu ile Sarı-Lacivertliler arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinin sonucunu bekleme kararı aldı.

    Trabzon’dan Ferdi hamlesi

    Ligde adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor'dan çok flaş bir transfer hamlesi geldi.



    Bordo-Mavililer, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek genç futbolcuyu istediği belirtiliyor.



    GÖRÜŞMELER BAŞLADI
    Ancak Trabzonspor şu anda Ferdi konusunda bir adım atmayı düşünmüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe ile ilişkilerin bozulmaması için, Sarı-Lacivertli yönetim ile yıldız futbolcu arasındaki yeni sözleşme görüşmelerin neticelenmesini beklediği öğrenildi. Eğer Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile anlaşamazsa, Trabzonspor devreye girerek teklifini yapacak. Sarı-Lacivertliler önceki gün 22 yaşındaki oyuncunun menajeriyle müzakerelere başlamış ve 4.5 yıllık sözleşmeyi masaya koymuştu.



        KISA SÜREDE BİTECEK!
        Ferdi ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde olumlu veya olumsuz sonuçlanması bekleniyor. Bu sezon 21 resmi maça çıkan genç yıldız 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Ferdi'nin önümüzdeki günlerde Milli Takımımız'ın formasını giyeceği de belirtiliyor.

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