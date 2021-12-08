Abdullah Avcı Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu bizzat istedi! Trabzonspor atağa kalktı





GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Ancak Trabzonspor şu anda Ferdi konusunda bir adım atmayı düşünmüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe ile ilişkilerin bozulmaması için, Sarı-Lacivertli yönetim ile yıldız futbolcu arasındaki yeni sözleşme görüşmelerin neticelenmesini beklediği öğrenildi. Eğer Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile anlaşamazsa, Trabzonspor devreye girerek teklifini yapacak. Sarı-Lacivertliler önceki gün 22 yaşındaki oyuncunun menajeriyle müzakerelere başlamış ve 4.5 yıllık sözleşmeyi masaya koymuştu.