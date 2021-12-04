Önce Farioli sonra Bertolacci! Rize maçının ardından ilk adım atılacak





Yerli adayların ise şu anda Hatayspor'un başında olan Ömer Erdoğan ile Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Okan Buruk olduğu da ifade ediliyor. Ancak yine de ilk aday şu anda Karagümrük'ün başında olan İtalyan hoca Francesco Farioli.

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