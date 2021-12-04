Önce Farioli sonra Bertolacci! Rize maçının ardından ilk adım atılacak

Fenerbahçe'de teknik direktör meselesi tümü hızıyla devam ediyor. Üstü üste alınan kötü sonuçlar, birtakım tercihleri ve oyuncularla olan ilişkileri nedeniyle Portekizli teknik adam Pereiara'ya olan güven dibe vururken yolun sonuna gelindiği de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Gidişattan memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi yarın Kadıköy'de oynanacak Çaykur Rize maçında alınacak olumsuz bir sonucun ardından düğmeye basmaya hazırlanıyor. Bazı iddialara göre ise Rize maçında sonuç ne olusa olsun düğmeye basılacak.
Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi pazartesi günü ilk iş olarak Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Franscesco Farioli için Karagümrük yönetimi ile masaya oturacak. Farioli'nin de F.Bahçe'de görev yapmaya istekli olduğu da gelen haberler arasında. Fenerbahçe'nin girişimi Farioli ile de sınırlı kalmayacak. Karagümrük'te başarılı bir grafik çizen İtalyan merkez orta saha Bertolacci'nin transferi de masaya yatırılacak.