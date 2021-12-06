Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın acı günü: Eşim bana 'bebeğimiz için oyna' dedi

"EŞİM 'BEBEĞİMİZ İÇİN OYNA' DEDİ"

Teknik direktör Nestor el Maestro'nun kendisine izin verdiğini belirten İrfan Can "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana 'Bebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de üç top direkten döndü kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hocam bana '20 gün, 1 ay gelme' dedi ama takımımın yanında olmak istedim" şeklinde konuştu.