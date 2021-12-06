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    • 06.12.2021 23:50
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    • 07.12.2021 00:08
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    Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın acı günü: Eşim bana 'bebeğimiz için oyna' dedi

    Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep'in konuk eden Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat maç öncesi büyük bir acı yaşadı. 5.5 aylık bebeğini anne karnında kaybetmesine rağmen maça çıkan İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamadı. İrfan Can "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana 'Bebeğimiz için oyna' dedi." ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    İrfan Can Eğribayat’ın acı günü!

    Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

    Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın maç öncesi büyük bir acı yaşadığı öğrenildi. Genç kalecinin 5.5 aylık bebeğini anne karnında kaybettiği ve bu acıya rağmen sahaya çıktığı ifade edildi.

    Göztepeli oyuncular atılan ilk golün ardından takım olarak İrfan Can'a sarıldı.

    "KALEYİ ÇOCUĞUMUN KORUDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
    Maç bitiminde de göz yaşlarını tutamayan İrfan Can, "Bu akşam rakibin üç topu direkten döndü. Kaleyi çocuğumun koruduğunu düşünüyorum" dedi.

        "EŞİM 'BEBEĞİMİZ İÇİN OYNA' DEDİ"
        Teknik direktör Nestor el Maestro'nun kendisine izin verdiğini belirten İrfan Can "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana 'Bebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de üç top direkten döndü kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hocam bana '20 gün, 1 ay gelme' dedi ama takımımın yanında olmak istedim" şeklinde konuştu.

        Göztepeli futbolcular maçın ardından yine İrfan Can'ın yanına gelerek galibiyeti ona armağan etti.

        Taraftarlar da sosyal medya üzerinden İrdan Can Eğribayat'a büyük destek verdi.
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