Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın acı günü: Eşim bana 'bebeğimiz için oyna' dedi

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın maç öncesi büyük bir acı yaşadığı öğrenildi. Genç kalecinin 5.5 aylık bebeğini anne karnında kaybettiği ve bu acıya rağmen sahaya çıktığı ifade edildi.
Göztepeli oyuncular atılan ilk golün ardından takım olarak İrfan Can'a sarıldı.
"KALEYİ ÇOCUĞUMUN KORUDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Maç bitiminde de göz yaşlarını tutamayan İrfan Can, "Bu akşam rakibin üç topu direkten döndü. Kaleyi çocuğumun koruduğunu düşünüyorum" dedi.