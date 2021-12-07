Trabzonspor tarihi yenilmezlik rekoru peşinde!

Spor Toto Süper Lig'de 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, bu sezon tarihi yenilmezlik rekoruna da yaklaştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, geçen sezon 12, bu sezon da 15 maç olmak üzere 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik alan bordo-mavililer, 26 sezonluk yenilmezlik serisini Adana Demirspor'u 2-0 yenerek geride bıraktı.