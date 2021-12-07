Galatasaray Hepsiburada ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla 7 Aralık Salı günü Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tarihte ilk kez aynı sahaya çıkan GS ve FB Kadın Futbol Takımlarının maçını izleyenler GS - FB kadına şiddete karşı farkındalık maçını yorumlayan kadın kim? Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçının spikeri kim sorularının yanıtlarını araştırıyor.