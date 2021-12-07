Galatasaray Hepsiburada ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla 7 Aralık Salı günü Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tarihte ilk kez aynı sahaya çıkan GS ve FB Kadın Futbol Takımlarının maçını izleyenler GS - FB kadına şiddete karşı farkındalık maçını yorumlayan kadın kim? Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçının spikeri kim sorularının yanıtlarını araştırıyor.
GALARASARAY FENERBAHÇE KADIN ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçını bugün (7 Aralık 2021 Salı) saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nda oynanıyor.
Heyecanlı mücadele beIN Sports'tan ve TRT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınıyor.
Maç biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıkmıştı.
İLK 11'LER
Galatasaray Hepsiburada: Sude, Yaren, Elanur, Elif, Daniels, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Adam
Fenerbahçe: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenes, Shameeka, Berdan, Kennya
MAÇTAN SONRA ORTAK BASIN TOPLANTISI
Bu akşam oynanacak Kadın futbol maçı sorası saat 21.15'te Galatasaray Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Nurcan Çelik ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Nihan Su, Nef Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.
MAÇTAN DAKİKALAR:
5' Galatasaray'da Daniels, Kennya yaptığı faul sonrası bariz gol şansını engellemesi nedeniyle kırmızı kart gördü.
10' Fenerbahçe, Fatma'nın penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti.
21' Fenerbahçe'nin yıldız hücumcusu Kennya, ceza sahasında attığı şık çalımlarla şut açısı yarattı kendine. Sol çaprazdan vuruşunu yapan Kennya, kaleyi tutturamadı.
29' Galatasaray savunmasının hatasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Kennya, kaleci Sude'yi çalımlamak isterken dengesini kaybetti, yerde kaldı. Top auta çıkarken Sarı Lacivertliler farkı açma şansını kullanamadı.