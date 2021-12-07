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    • Spor
    • 07.12.2021 17:47
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    • 07.12.2021 17:58
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    Son dakika: Fatih Terim'e ne oldu, hasta mı, hastalığı ne? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?

    Son dakika! Fatih Terim'den kötü haber geldi. Fatih Terim'e ne oldu, hasta mı, hastalığı ne? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl, hastaneye mi kaldırıldı?

    Fatih Terim’e ne oldu, hasta mı, hastalığı ne?

    Son dakika haberine göre Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim hastaneye kaldırıldı. Peki Fatih Terim'e ne oldu, hasta mı, hastalığı ne? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl, hastaneye mi kaldırıldı?

    FATİH TERİM'E NE OLDU, HASTALIĞI NE?

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bel fıtığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 68 yaşındaki Teknik Direktörün tedavi altına alındığı öğrenildi.

    Detaylar geliyor...

    FATİH TERİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Fatih Terim 4 Eylül 1953 yılı Adana doğumlu Türkiye'de "İmparator", İtalya'da "Grande" lâkaplı Türk teknik direktör ve defans mevkiinde oynamış eski milli futbolcudur.

    Babası Kıbrıs Türkü olan Terim 4 Eylül 1953 yılında Gökseliye'de dünyaya geldi. Futbola Ceyhanspor'da başladı. Türkiye 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1.Lige geçen Adana Demirspor'da sergilediği oyun ile herkesin ilgisini üzerine çekti ve bir sonraki sezon Galatasaray'a transfer oldu. 1985'te futbola veda edene kadar Galatasaray'da futbol oynayan Terim Galatasaray'da takım kaptanlığını da üstlendi.

    Galatasaray'daki oyunculuk kariyeri boyunca yürüttüğü kaptanlığı sayesinde tüm zamanların en sevilen Galatasaray oyuncularından biri haline geldi. Galatasaray formasıyla 327 maç oynadı. Galatasaray'da oynadığı dönemlerde ligde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
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    Haberler Spor Son dakika: Fatih Terim'e ne oldu, hasta mı, hastalığı ne? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?
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