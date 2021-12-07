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    Galatasaray taraftarı Fatih Terim'i eleştiri yağmuruna tuttu! 'Igor Tudor’un mirasını yedi'

    Galatasaray taraftarı sosyal medyadaki yorumlarda Fatih Terim’in Igor Tudor’un mirasını yediğini ve sonrasında başarısız sonuçlar aldığını iddia etti.

    Tudor patlaması

    Sosyal medyada Igor Tudor patlaması yaşanıyor…



    Galatasaray taraftarları alınan kötü sonuçlar üzerine Tudor ve Fatih Terim'i karşılaştırdı.



    Hellas Verona ile İtalya'da başarılı sonuçlar alan Hırvat teknik adam, Lazio, Juventus ve Roma gibi devleri yendi. Son hafta ise Venezia'yı mağlup etti. İtalya'da da adından söz ettirmeyi sürdüren Tudor'un Galatasaray'dan ayrılışı ise hep tartışıldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'in Tudor'un mirasını yediğini ve 2 yıl onun kurduğu takımla şampiyon olduğunu iddia etti. Birçok Galatasaray taraftarı da bu sezonki futbol nedeniyle Terim'i eleştiriyor.



        1.62 ORTALAMA TUTTURDU!
        Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Süper Lig'deki performansı tartışılıyor. Tecrübeli teknik adam bu sezon 15 Süper Lig maçında sadece 6 kez 3 puan sevinci yaşayabildi... 4 kez de kaybetti... Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, ligde 1.62 puan ortalaması ile mücadele ediyor.

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