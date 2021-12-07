Galatasaray taraftarı Fatih Terim'i eleştiri yağmuruna tuttu! 'Igor Tudor’un mirasını yedi'





Hellas Verona ile İtalya'da başarılı sonuçlar alan Hırvat teknik adam, Lazio, Juventus ve Roma gibi devleri yendi. Son hafta ise Venezia'yı mağlup etti. İtalya'da da adından söz ettirmeyi sürdüren Tudor'un Galatasaray'dan ayrılışı ise hep tartışıldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'in Tudor'un mirasını yediğini ve 2 yıl onun kurduğu takımla şampiyon olduğunu iddia etti. Birçok Galatasaray taraftarı da bu sezonki futbol nedeniyle Terim'i eleştiriyor.