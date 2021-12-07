Formula 1 2021 Suudi Arabistan GP: Hamilton mı Verstappen mi? Bottas neden ceza almadı? FIA’in kafası karışık, şampiyon son yarışa

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin yapıldığı pist Jeddah zaten haftalardır tartışma konusuydu. Yarıştan 1 hafta öncesine kadar pist tamamlanmamıştı. Eğer antrenman seanslarını izlediyseniz, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın turlarken tekerleğine poşet yapıştığını görmüşsünüzdür, bitmemesinin derecesini varın siz düşünün.

Öte yandan başından beri söylenen şey belliydi 'Jeddah çok tehlikeli' Tamamen reklam amaçlı olan, petrol sermayesinin yüzünü güldürmek için tasarlanan bu pistin iddiasının altı tabi ki de 'en hızlı cadde pisti' sloganı seçildi. Tabi ki FIA işbirliğiyle güvenlik göz ardı edilerek. Zira bir alt seri olan F2'da yaşanan kaza bunu kanıtlar nitelikteydi. Théo Pourchaire ve Enzo Fittipaldi'nin yaşadığı, iki genç pilotun helikopterlerle hastaneye kaldırıldığı, neyse ki kötü sonuçların yaşanmadığı kaza 'felaket' habercisi gibiydi. F1 serisinde kimsenin burnu kanamadı ama 'Jeddah tehlikeli' savının altı iyiden iyiye doldu.

BİRİLERİ YARIŞ SIKICI MI DEDİ?

Tertemiz bir start, yerini koruyan ilk beşli (Hamilton-Bottas-Verstappen-Leclerc-Perez)… Sıkı bir Formula 1 izleyicisi bilir ki, normal standartlar altında böyle sakin devam etseydi yarış, Hamilton'ın 50 turu lider götüreceği ve sonunda kazanacağı bir yarış olacaktı. Ancak ibreler 12. Turu gösterdiğinde Jeddah 'durun bakalım burası Jeddah, olaysız çıkamazsınız' dedi ve devreye Mick Schumacher girdi. Aracının hakimiyetini kaybeden genç Alman, bariyerlerde buldu kendini. İşte FIA'in ilk vukuatlar silsilesi de böylece başlamış oldu…