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    • Spor
    • 07.12.2021 17:04
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    • 07.12.2021 17:13
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    SON DAKİKA! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu | Süper Lig 17-23. hafta programı

    Son dakika spor haberi... Süper Lig'de 17-23. hafta programları açıklandı. Ligin 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 19 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacağı duyuruldu. Ligin 23. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının tarihi ise 23 Ocak 2022 Pazar günü saat 19.00 olarak açıklandı.

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 17'nci haftadan 23'üncü haftaya kadar olan maç programını açıklarken, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin de tarihi netleşti. Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşması, 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

    Ligin 23'üncü haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçı ise 23 Ocak 2022 Pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak.

    İŞTE SÜPER LİG'DE 17-23. HAFTANIN PROGRAMLARI



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    Haberler Spor SON DAKİKA! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu | Süper Lig 17-23. hafta programı
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