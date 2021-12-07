Büyük bir kriz yaşayan Beşiktaş ilginç bir istatistiğe imza attı! Tek rakibi Lille!





TARİHE GEÇMİŞLERDİ

Sergen Yalçın'ın ekibi, Avrupa'nın en büyük 15 ligindeki son şampiyonlar arasında zirveden en çok uzaklaşan iki takımdan birisi oldu. Zirveyi Beşiktaş'la beraber paylaşan takım ise Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille oldu. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de PSG'nin önünde ipi göğüsleyerek tarihi bir başarı yakalayan Fransız ekibi, bu sezon tıpkı Beşiktaş gibi liderden 18 puan fark yemiş durumda.