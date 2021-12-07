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    Büyük bir kriz yaşayan Beşiktaş ilginç bir istatistiğe imza attı! Tek rakibi Lille!

    Ligde 15 haftada lider Trabzonspor’dan 18 puan fark yiyen Kartal, Avrupa’nın 15 büyük ligi baz alındığında zirvenin en çok gerisinde kalan iki takımdan biri oldu. Beşiktaş zirveyi Burak’lı, Yusuf’lu, Zeki’li Lille ile paylaştı.

    Tek rakibi Lille!

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer elde eden Beşiktaş bu sezon taraftarına çok büyük bir hüsran yaşatıyor. Süper Lig'de 15. haftanın sonunda lider Trabzonspor'un tam 18 puan gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar aynı zamanda son derece oldukça ilginç bir istatistiğe de imzasını attı.



    TARİHE GEÇMİŞLERDİ
    Sergen Yalçın'ın ekibi, Avrupa'nın en büyük 15 ligindeki son şampiyonlar arasında zirveden en çok uzaklaşan iki takımdan birisi oldu. Zirveyi Beşiktaş'la beraber paylaşan takım ise Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille oldu. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de PSG'nin önünde ipi göğüsleyerek tarihi bir başarı yakalayan Fransız ekibi, bu sezon tıpkı Beşiktaş gibi liderden 18 puan fark yemiş durumda.



    10 LİGDE AYNI!
    Listenin 3. sırasında İsviçre'den Young Boys, 4. sırasında Belçika'dan Club Brugge, 5. sırasında ise İtalya'dan Inter yer alıyor. Avrupa'nın diğer büyük 10 liginde ise ya son şampiyonlar yine zirvede yer alıyor ya da averajla 2. sırada bulunuyor.

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