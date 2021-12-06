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    • Spor
    • 07.12.2021 11:59
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    • 07.12.2021 11:59
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    Galatasaray Fenerbahçe Kadın Futbol takımı maçı hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe kadına şiddete hayır maçı ne zaman, saat kaçta?

    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, hanıma yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yarın Nef Stadı'nda özel maçta karşı karşıya geliyor. 7 Aralık'ta oynanacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe hanım futbol ekipı müsabakasının canlı gösterim linki ve maç biletlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray Fenerbahçe Kadın Futbol takımı maçı hangi kanalda?

    Fenerbahçe ve Galatasaray anlamlı bir projeye imza attı. Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın Futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 7 Aralık Salı günü özel maçta karşı karşıya geliyor. İki kulübün kadın futbol takımlarının 'Kadına Şiddete Hayır' sloganıyla bir dostluk maçı oynayacağı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında, Fenerbahçe Galatasaray kadına şiddete hayır maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe Kadın Futbol takımı özel maç hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler!

    Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın Futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 7 Aralık Salı günü özel maçta karşı karşıya gelecek.

    İki kulübün internet sitesinde yer alan "Tavrımız net, duruşumuz bir. Kadına şiddete son diyoruz" başlıklı ortak açıklamada, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 1909 yılında başlayan rekabetin eşsiz bir maçla taçlandırılacağı belirtildi.

    Farkındalık oluşturmak amacıyla 2 kulübün kadın futbol takımlarının ilk kez karşılaşacağı bir maç organize edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Kadınlara uygulanan her tür şiddeti, kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı, cinsiyetçi yaklaşımları ve söylemleri, eşitsizliği, haksızlığı ve adaletsizliği reddediyoruz." denildi.

    İlki 7 Aralık Salı günü saat 19.00'da Nef Stadı'nda yapılacak müsabakayla ilgili "Bu maçın tek galibinin 'Kadınlar ve Türk sporu' olacağını biliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    İki takımın söz konusu proje kapsamında gelecek yıl içinde Ülker Stadı'nda bir müsabaka daha yapacağı kaydedildi.

        SEYİRCİLERİN GİRİŞ ŞARTLARI!

        TFF Yönetim Kurulu'nun 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin %100 olarak seyirci alınmasına dair kararına istinaden TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı istişareler sonucunda seyircilerin stadyumlara giriş şartları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

        - Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerini, Hayat Eve Sığar uygulamasından paylaşıma açmaları gerekmektedir.

        -T.C. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler (çift doz Covid 19 aşısı olmuş kişiler), son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile; Covid-19 geçirmiş ve bir doz aşı yaptırmış kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma girebilirler.

        -T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan aşılarını yurtdışında tamamlamış kişiler, sadece stadyum gişelerinden olmak kaydıyla genel satış günü, aşı sürecini tamamlayarak oluşturulan aşı sertifikasını stadyum bilet gişe yetkililerine ibraz etmeleri koşulu ile biletlerini pasaport numaraları ile almış oldukları elektronik kartlarına yükleterek satın alabilirler. Stadyum bilet gişe yetkilileri tarafından aşı kartının yanı sıra son aşı tarihinden 14 gün geçmiş olması kuralı ve aşı sertifikası ile pasaportun uyuşup uyuşmadığı kontrolü yapılır. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan aşılarını yurt dışında tamamlamış T.C. kimlik numarası sahibi kişiler ise İl Sağlık Müdürlüklerine giderek aşılarını HES Kodu ve T.C. kimlik numaralarına işletmeleri koşulu ile gişelerden ya da online olarak bilet alabilirler.

        -Maç günleri maça giriş hakkı olan tüm bilet sahiplerine HES Kodu üzerinden tekrar sorgulama yapılacaktır. Riskli olan veya belirlenmiş kriterlere uymayan kişilerin stadyuma girişleri bloke edilecek olup, bilet sahibine sms ve e-mail ile bilgilendirme yapılacaktır. Bilet sahibi maç günü biletini gerekli kriterleri sağlayan bir başkasına transfer edebilir.

        -12 yaş ve üzeri taraftarların aşı takvimini tamamlamış olması gerekmektedir.

        - 0 - 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.

        -Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 5 (beş) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı ve HES kodu olması zorunludur.

        -Seyircilerin COVID-19 kapsamında alınan kurallara uyma zorunlulukları vardır.

        -Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

        -Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

        -Maça gelecek kişilerin stadyum girişinde HES kodları sorgulanacaktır.

        -E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.

        -Aslanıyol Passolig Gişeleri çalışma Saatleri;

        Hafta içi ve Hafta sonu 09:00-18:00
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        Haberler Spor Galatasaray Fenerbahçe Kadın Futbol takımı maçı hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe kadına şiddete hayır maçı ne zaman, saat kaçta?
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