Galatasaray Fenerbahçe Kadın Futbol takımı maçı hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe kadına şiddete hayır maçı ne zaman, saat kaçta?

SEYİRCİLERİN GİRİŞ ŞARTLARI!

TFF Yönetim Kurulu'nun 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin %100 olarak seyirci alınmasına dair kararına istinaden TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı istişareler sonucunda seyircilerin stadyumlara giriş şartları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerini, Hayat Eve Sığar uygulamasından paylaşıma açmaları gerekmektedir.

-T.C. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler (çift doz Covid 19 aşısı olmuş kişiler), son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile; Covid-19 geçirmiş ve bir doz aşı yaptırmış kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma girebilirler.

-T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan aşılarını yurtdışında tamamlamış kişiler, sadece stadyum gişelerinden olmak kaydıyla genel satış günü, aşı sürecini tamamlayarak oluşturulan aşı sertifikasını stadyum bilet gişe yetkililerine ibraz etmeleri koşulu ile biletlerini pasaport numaraları ile almış oldukları elektronik kartlarına yükleterek satın alabilirler. Stadyum bilet gişe yetkilileri tarafından aşı kartının yanı sıra son aşı tarihinden 14 gün geçmiş olması kuralı ve aşı sertifikası ile pasaportun uyuşup uyuşmadığı kontrolü yapılır. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan aşılarını yurt dışında tamamlamış T.C. kimlik numarası sahibi kişiler ise İl Sağlık Müdürlüklerine giderek aşılarını HES Kodu ve T.C. kimlik numaralarına işletmeleri koşulu ile gişelerden ya da online olarak bilet alabilirler.

-Maç günleri maça giriş hakkı olan tüm bilet sahiplerine HES Kodu üzerinden tekrar sorgulama yapılacaktır. Riskli olan veya belirlenmiş kriterlere uymayan kişilerin stadyuma girişleri bloke edilecek olup, bilet sahibine sms ve e-mail ile bilgilendirme yapılacaktır. Bilet sahibi maç günü biletini gerekli kriterleri sağlayan bir başkasına transfer edebilir.