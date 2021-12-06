Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Enner Valencia topla çalışmalara başladı

Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde yer alanlar futbolcular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı pas organizasyonlarıyla sürdürdü.