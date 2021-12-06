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    • Spor
    • 06.12.2021 15:13
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    • 06.12.2021 15:13
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    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Enner Valencia topla çalışmalara başladı

    Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Sakatlığı bulunan Altay Bayındır, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş ise günü tedavi programıyla tamamladı.

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    Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

    Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde yer alanlar futbolcular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı pas organizasyonlarıyla sürdürdü.

    Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Altay Bayındır, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş ise günü tedavi programıyla tamamladı.
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