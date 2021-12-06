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    • Spor
    • 06.12.2021 19:07
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    • 06.12.2021 20:36
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    Fenerbahçe'nin 'duvarı' Attila Szalai Premier Lig devine gidiyor! Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi bombayı patlattı

    Son dakika haberleri... Takvim.com.tr günler önce duyurduğu Chlsea - Szalai flörtüne ilişkin bomba bir açıklama geldi. Fenerbahçe'nin savunmadaki en önemli iki isminden biri olan Atilla Szalai için Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi açıklama yaptı. Rossi, Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağını söyledi.

    takvim.com.tr
    Szalai için bomba iddia!

    Fenerbahçe'nin savunmadaki en önemli iki isminden biri olan Macar stoper Atilla Szalai için bomba bir iddia gündeme geldi.

    Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağını iddia etti.

    İtalyan medyasına konuşan Marco Rossi, milli takımdaki öğrencisi Attila Szalai'nin Serie A için uygun bir yapıya sahip olduğunu fakat Szalai'nin Chelsea'ye transfer olmak üzere olduğunu açıkladı.

    CHELSEA SZALAİ TRANSFERİNİ BİTİRDİ
    Rossi, "İspanya'dan da önemli takımlar Szalai'yi takip ediyordu ancak Chelsea transferi bitirdi. İtalyan futbolunda da çok başarılı olurdu" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
    Szalai'nin Chelsea'ye transferini 5 Kasım'da takvim.com.tr'den Osman Cengiz duyurmuştu.

        Takvim.com.tr'nin haberinde Szalai için Chelsea'nin devrede olduğu bildirilmişti.

        Fenerbahçe'nin Apollon Limassol'den 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği 23 yaşındaki Attila Szalai sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 49 maçta görev alıp 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
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