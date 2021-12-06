Fenerbahçe'nin savunmadaki en önemli iki isminden biri olan Macar stoper Atilla Szalai için bomba bir iddia gündeme geldi.

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağını iddia etti.

İtalyan medyasına konuşan Marco Rossi, milli takımdaki öğrencisi Attila Szalai'nin Serie A için uygun bir yapıya sahip olduğunu fakat Szalai'nin Chelsea'ye transfer olmak üzere olduğunu açıkladı.