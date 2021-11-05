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    • Spor
    • 05.11.2021 15:18
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    • 05.11.2021 15:36
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    Attila Szalai için son aday Chelsea! İngilizler Fenerbahçe'nin stoperinin peşinde

    Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe kadrosuna katılan Attila Szalai, performansıyla Avrupa ekiplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Takvim.com.tr'den Osman Cengiz'in haberine göre Macar stoper için son olarak İngiliz devi Chelsea'nin devrede olduğu öğrenildi.

    Osman Cengiz
    takvim.com.tr
    Attila Szalai için son aday Chelsea! İngilizler peşinde

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon devre arasında Emre Belözoğlu tarafından Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limasol'den 2 milyon euro bedelle sessiz sedasız transfer edilen Attila Szalai performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı.

    Sarı-lacivertli forma ile 39 maça çıkıp 3 gol atmayı başaran ve savunmadaki kalitesiyle kendisini sevdiren Szalai kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.

    Özellikle yaz aylarında oynanan Euro2020'deki futboluyla adını iyiden iyiye Avrupa piyasasına kabullendiren Atilla Szalai'nin talipleri artıyor. Sezon başında Leicester City ve West Ham United tarafından da istenilen ama teklif edilen bonservis bedellerini ciddiye almayan Fenerbahçe yönetimi, 20 milyon euronun altındaki teklfileri değerlendirmeye almayacaklarını açıklamıştı.

        Macar savunmacının son talibi ise İngiliz devi Chelsea oldu. Ocak ayında 17 milyon sterlinlik bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacak olan Ada temsilcisinin, bu teklifin kabul edilmemesi halinde fiyatı yükselteceği öğrenildi.

        İngilterede "Macar Van Dijk" diye isim yapan Attila Szalai'nin babası oğlunun 1-2 sezon daha Fenerbahçe'de kalarak daha da tecrübe kazanmasını istediğini belirtmişti.

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