Attila Szalai için son aday Chelsea! İngilizler Fenerbahçe'nin stoperinin peşinde

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon devre arasında Emre Belözoğlu tarafından Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limasol'den 2 milyon euro bedelle sessiz sedasız transfer edilen Attila Szalai performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı.
Sarı-lacivertli forma ile 39 maça çıkıp 3 gol atmayı başaran ve savunmadaki kalitesiyle kendisini sevdiren Szalai kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.
Özellikle yaz aylarında oynanan Euro2020'deki futboluyla adını iyiden iyiye Avrupa piyasasına kabullendiren Atilla Szalai'nin talipleri artıyor. Sezon başında Leicester City ve West Ham United tarafından da istenilen ama teklif edilen bonservis bedellerini ciddiye almayan Fenerbahçe yönetimi, 20 milyon euronun altındaki teklfileri değerlendirmeye almayacaklarını açıklamıştı.