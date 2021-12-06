Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.12.2021 23:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.12.2021 23:20
    ABONE OL

    Beşiktaş Dortmund maçının hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçının hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antremanda, koşu ve açma germe hareketleriyle başlayarak 5’e 2 top kapma çalışmasıyla noktalandı.

    Beşiktaş Dortmund maçına hazır
    Beşiktaş, BVB Dortmund ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçının hazırlıklarını tamamladı.



    Signal Iduna Park Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşti. Koşu ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı.



    Almanya temsilcisi BVB Dortmund takımına konuk olacak siyah-beyazlıların son maçı yarın TSİ 23.00'de başlayacak.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ticari krediler 112 milyar TL arttı
    Haberler Spor Beşiktaş Dortmund maçının hazırlıklarını tamamladı
        SON DAKİKA