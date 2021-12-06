Lig yarışında evinde Gaziantep FK'yi konuk eden Göztepe kritik 3 puanı almayı başardı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe'de, Berkan'ın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Halil Akbunar, yerden sert şut gönderdi ancak top kalenin sağından az farkla oyun alanını terk etti.
49. dakikada sol kanattan yüklenen Gaziantep FK'de Dicko ile paslaşan Halil İbrahim, topu ceza sahasına çevirdi, topla tekrar buluşan Dicko, plase vuruşla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak sağ direk dibinden auta çıktı.