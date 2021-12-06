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    • Spor
    • 06.12.2021 22:46
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    • 06.12.2021 22:46
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    Lig yarışında evinde Gaziantep FK'yi konuk eden Göztepe kritik 3 puanı almayı başardı

    Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Kritik 3 pauanı alan Göztepe, 14 puana yükselerek 17. sıraya yüksedi.

    İHA
    Göztepe’den kritik 3 puan!

    Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.



    MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
    47. dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe'de, Berkan'ın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Halil Akbunar, yerden sert şut gönderdi ancak top kalenin sağından az farkla oyun alanını terk etti.



    49. dakikada sol kanattan yüklenen Gaziantep FK'de Dicko ile paslaşan Halil İbrahim, topu ceza sahasına çevirdi, topla tekrar buluşan Dicko, plase vuruşla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak sağ direk dibinden auta çıktı.



        59. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda Caulker'a sert müdahalede bulunan Obinna, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



        61. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Recep, sol ayağıyla sert vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1



        75. dakikada yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanan Gaziantep FK'da Maxim'in direkt kaleye vuruşunda kaleci İrfan Can iki hamlede topun sahibi oldu.



            78. dakikada orta alandan yüklenen Gaziantep FK'da Kenan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından attığı falsolu şutta meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.



            87. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan'ın ortasına Arslanagic dokundu, yakın direkte toplu buluşan Ndiaye'nin şutunda top, kalecide kaldı.



            90+5. dakikada dol kanattan yüklenen Gaziantep FK'da Sagal'ın topu kale önüne çevirdiği karambolde kalan pozisyonda topa dokunan Caulker'ın vuruşu sağ direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Göztepe defansı topu uzaklaştırdı.



                Stat: Gürsel Aksel
                Hakemler: Ümit Öztürk xx, Volkan Narinç xx, Mustafa Savranlar
                Göztepe: İrfan Can xx, Arslanagic xx, Atınç xx, Atakan xx, Soner xx, Obinna x, Murat xx, Berkan xx, Halil Akbunar xx (Kahraman dk. 84 ?), Lourency x (Yalçın dk. 61 x), Jahovic xxx (Ndiaye dk. 76 x)
                Yedekler: Megyeri, Eren, Beykan, Baku, Efe, Ideye, Yusuf Talum
                Teknik Direktör: Nestor El Maestro
                Gaziantep FK: Günay x, Ertuğrul x (Sagal dk. 46 x), Caulker x, Toşca x, Kitsiou x, Recep xx, Doğan x (Figueiredo dk. 73 x), Maxim xx, Mendyl x (Halil Pehlivan dk. 46 x), Dicko x (Kenan dk. 78 x), Muhammet x
                Yedekler: Burak, Ulaş, Furkan, Oğuz, Messaoudi, Yusuf Türk
                Teknik Direktör: Erol Bulut
                Goller: Jahovic (dk. 39 pen ve 45+4) (Göztepe), Recep (dk. 61) (Gaziantep FK)
                Kırmızı Kart: Obinna (dk. 59) (Göztepe)
                Sarı Kartlar: Atakan, Lourency, Berkan (Göztepe), Kitsiou, Toşca (Gaziantep FK)

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                Haberler Spor Lig yarışında evinde Gaziantep FK'yi konuk eden Göztepe kritik 3 puanı almayı başardı
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