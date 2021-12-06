Berkan Kutlu ile Cüneyt Çakır arasında neler konuşuldu? İşte Galatasaray maçındaki çok tartışılan penaltı kararının perde arkası

Çakır'ın da pozisyonu anlatıp, "Top senin sağ koluna geliyor. Ama top senin kapalı olan sol koluna gelmiş olsaydı, penaltı olmazdı. Yeni kural ile böyle oluyor, sağ koluna geldiği için penaltı verildi" yanıtını verdiği bilgisine ulaşıldı.