Berkan Kutlu ile Cüneyt Çakır arasında neler konuşuldu? İşte Galatasaray maçındaki çok tartışılan penaltı kararının perde arkası

Her geçen gün zirveden uzaklaşan Galatasaray, Altay karşısında da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin son bölümüne önde giren Sarı-Kırmızılı ekip, son dakikalarda yediği penaltı golüne engel olamadı.
Penaltıya sebebiyet veren Berkan Kutlu'nun, maç sonunda hakem Cüneyt Çakır ile pozisyonu konuştuğu ortaya çıktı. Olay anındaki diyaloglar ortaya çıktı.
23 yaşındaki genç futbolcunun; Çakır'a, "Hocam gerçekten öğrenmek için soruyorum. Top göğsümden koluma gelirken, nasıl penaltı olur?" dediği öğrenildi.