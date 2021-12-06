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    • Spor
    • 06.12.2021 11:50
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    • 06.12.2021 11:56
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    Berkan Kutlu ile Cüneyt Çakır arasında neler konuşuldu? İşte Galatasaray maçındaki çok tartışılan penaltı kararının perde arkası

    Altay maçında son dakikalarda penaltıdan gol yiyerek 2 puan kaybeden Galatasaray'da, maç sonunda Berkan Kutlu ile hakem Cüneyt Çakır arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı. Çakır'ın penaltıya sebebiyet veren hareket konusunda Berkan Kutlu'ya açıklama yaptığı öğrenildi.

    İşte G.Saray maçındaki çok tartışılan kararın perde arkası

    Her geçen gün zirveden uzaklaşan Galatasaray, Altay karşısında da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin son bölümüne önde giren Sarı-Kırmızılı ekip, son dakikalarda yediği penaltı golüne engel olamadı.

    Penaltıya sebebiyet veren Berkan Kutlu'nun, maç sonunda hakem Cüneyt Çakır ile pozisyonu konuştuğu ortaya çıktı. Olay anındaki diyaloglar ortaya çıktı.

    23 yaşındaki genç futbolcunun; Çakır'a, "Hocam gerçekten öğrenmek için soruyorum. Top göğsümden koluma gelirken, nasıl penaltı olur?" dediği öğrenildi.

        Çakır'ın da pozisyonu anlatıp, "Top senin sağ koluna geliyor. Ama top senin kapalı olan sol koluna gelmiş olsaydı, penaltı olmazdı. Yeni kural ile böyle oluyor, sağ koluna geldiği için penaltı verildi" yanıtını verdiği bilgisine ulaşıldı.

        'ELLERİMİ NASIL SAKLAYABİLİRİM?'
        Fanatik'in haberine göre konuşmanın devamında Berkan'ın, "Hocam havaya çıkarken, ellerimi nasıl saklayabilirim?" diye sorduğu bildirildi. Çakır ise son olarak, "Kurallar değişti. Yeni kurallara göre bu pozisyonda penaltı vermek zorundaydım" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Spor Berkan Kutlu ile Cüneyt Çakır arasında neler konuşuldu? İşte Galatasaray maçındaki çok tartışılan penaltı kararının perde arkası
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