Trabzonspor’dan taraftara transfer müjdesi

Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın şehri, camiayı ve takımı çok iyi benimsediğini vurgulayarak, "Hocamızın başından da çok önemli sıkıntılar geçti. Hak etmediği şeyler yaşadı. Biz de hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Hocamızın geldiği zaman söylediği gibi 'İkimizin de Türk futbolundan alacağı var ve ikimizin de birbirimize katacağımız çok şey var'. Bu hesapların hepsini inşallah bu yıl göreceğiz." ifadesini kullandı.

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