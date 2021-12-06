Galatasaray’da Muslera’dan takım arkadaşlarına uyarı

Bu yüzden her zaman olduğundan çok daha fazla çalışıp, ligde yeniden iyi sonuçlar almaya başlamamız gerekiyor. Avrupa'da nasıl başarıyorsak, ligde de bunu yapabiliriz."

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