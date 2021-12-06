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    • Spor
    • 06.12.2021 11:46
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    • 06.12.2021 11:46
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    Galatasaray'da Muslera'dan takım arkadaşlarına uyarı

    Galatasaray'da kötü gidişin ardından Fernando Muslera takım arkadaşlarıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Muslera, bir türlü beklenen sonuçların gelmediğine dikkat çekeren takımın sahada daha çok mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

    Galatasaray’da Muslera’dan takım arkadaşlarına uyarı

    Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, önceki gün oynanan Altay mücadelesi sonrasında takım arkadaşları ile konuştu. Avrupa'da istenilen performans gösterilse de ligde bir türlü beklenen sonuçların gelmediğinin altını çizen Uruguaylı file bekçisi, sahada daha çok mücadele etmeleri gerektiklerini belirtti.

    'TARAFTARIMIZI MUTLU ETMELİYİZ'
    35 yaşındaki tecrübeli eldiven, Sarı-Kırmızılı takım arkadaşlarına şunları söyledi: "Artık böyle olmuyor. Her zamankinden çok daha fazla çaba göstermeliyiz.

    Çok daha fazla reaksiyon vermemiz gerekiyor. Sahadaki mücadele gücümüzü artırmalıyız. Bizleri destekleyen on binlerce taraftarımızı mutlu etmek zorundayız.

        Bu yüzden her zaman olduğundan çok daha fazla çalışıp, ligde yeniden iyi sonuçlar almaya başlamamız gerekiyor. Avrupa'da nasıl başarıyorsak, ligde de bunu yapabiliriz."

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