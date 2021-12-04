Trabzonspor Olympiakos forması giyen yıldız oyuncu Georgios Masouras'a göz dikti





Bordo- Mavililer oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. 27 yaşındaki yıldız, iki kanatta da oynayabiliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda, "Muhtemelen 3. bir Yunan oyuncuyu daha transfer edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.