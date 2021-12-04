Trabzonspor Olympiakos forması giyen yıldız oyuncu Georgios Masouras'a göz dikti

Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen lider Trabzonspor, Olympiakos forması giyen Yunan oyuncu Georgios Masouras için hamle yaptı.
Bordo- Mavililer oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. 27 yaşındaki yıldız, iki kanatta da oynayabiliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda, "Muhtemelen 3. bir Yunan oyuncuyu daha transfer edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.
Öte yandan Trabzonspor scout ekibi Bodo Glimt forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ola Solbakken'i Norveç'e giderek canlı izledi.