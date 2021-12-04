Karadeniz Fırtınası rekor için son adımda! 1995-1996 sezonu sonrasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yakalayacak





Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi yapıldı. TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katıldığı kura çekiminde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor ile 4. turu geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım yer aldı. Beşiktaş, Süper Lig'in diğer ekibi Altay, Fenerbahçe 2. Lig ekibi Afyonspor'la, Galatasaray 1. Lig'den Denizlispor'la, Trabzonspor ise 1. Lig'den Boluspor'la eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre, 28, 29 ve 30 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak maçların heyecanı yine A Spor ekranında yaşanacak.