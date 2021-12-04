Karadeniz Fırtınası rekor için son adımda! 1995-1996 sezonu sonrasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yakalayacak

Süper Lig'de 15. haftaya 36 puanla namağlup giren Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Fırtına'da Trondsen ve Djaniny'nin oynayıp oynamayacağı ise maç günü netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın maçta sakatlıkları tamamen geçen Marek Hamsik ile Bakasetas'ı ilk 11'de oynatması bekleniyor. Trabzonspor bugün kaybetmezse 27 maçla 1995-1996 sezonu sonrasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yakalayacak.
AVCI VE FUTBOLCULARDAN ANLAMLI ZİYARET
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yomra Vilayetler Hizmet Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.
TRABZON'DA KONGRE GÜNÜ
Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul bugün başlayacak. 2 gün sürecek kurulda Ahmet Ağaoğlu, seçime tek aday olarak girecek.