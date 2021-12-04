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    Karadeniz Fırtınası rekor için son adımda! 1995-1996 sezonu sonrasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yakalayacak

    Süper Lig'de 15. haftaya nağmalup giren Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Karadeniz Fırtınası bu maçı kaybetmezse 27 maçla 1995-1996 sezonu sonrasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yakalayacak. İşte sizler için derlediğimiz 4 Kasım tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fırtına rekor için sahada

    Süper Lig'de 15. haftaya 36 puanla namağlup giren Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Fırtına'da Trondsen ve Djaniny'nin oynayıp oynamayacağı ise maç günü netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın maçta sakatlıkları tamamen geçen Marek Hamsik ile Bakasetas'ı ilk 11'de oynatması bekleniyor. Trabzonspor bugün kaybetmezse 27 maçla 1995-1996 sezonu sonrasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yakalayacak.



    AVCI VE FUTBOLCULARDAN ANLAMLI ZİYARET
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yomra Vilayetler Hizmet Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.



    TRABZON'DA KONGRE GÜNÜ
    Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul bugün başlayacak. 2 gün sürecek kurulda Ahmet Ağaoğlu, seçime tek aday olarak girecek.



        EN ZOR RAKİP KARTAL'A
        4 büyük arasında en zor kurayı çeken Beşiktaş, Altay'ın rakibio ldu. G.Saray 1. Lig'den Denizli, F.Bahçe 2. Lig'den Afyon, Trabzon ise 1. Lig'den Bolu iel eşleşti. Maçların heyecanı 28, 29 ve 30 Aralık'ta A Spor'da yaşanacak.



        Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi yapıldı. TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katıldığı kura çekiminde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor ile 4. turu geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım yer aldı. Beşiktaş, Süper Lig'in diğer ekibi Altay, Fenerbahçe 2. Lig ekibi Afyonspor'la, Galatasaray 1. Lig'den Denizlispor'la, Trabzonspor ise 1. Lig'den Boluspor'la eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre, 28, 29 ve 30 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak maçların heyecanı yine A Spor ekranında yaşanacak.



        HER KUPAYA TALiBiZ
        Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Afyonkarahisar Belediye ile eşleşen Fenerbahçe'de yönetici Emin Yolaç "Her kulvarda her kupaya talibiz" dedi.



            ANADOLU EFES UZATMADA YIKILDI
            Efes sahasında Barcelona'ya uzatmalarda 2 sayı farkla kaybetti. 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



            THY Euroleague'in 13. haftasında Anadolu Efes evinde Barcelona'ya uzatmalarda 95-93'lük skorla mağlup oldu. Maçta ilk devreyi 47-37 önde bitiren Efes son 10 dakikaya da 6 sayı üstün girdi. Barça son çeyrekte farkı eritince maçın normal süresi 80-80 sona erdi ve uzatmalara geçildi. Konuk ekip uzatmalarda 2 sayı farkla gülen taraf oldu.



            ALEX TELLES ÇİZME YOLUNDA
            İtalyan devi Inter ve Milan, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles için yarışıyor. The Sun'a göre Alex Telles takımdan ayrılmakta kararlı.



                BURSA'DA İSMAİL KRİZİ!
                Bursaspor'la sözleşmesini fesheden İsmail Çokçalış, ödemelerinin yapılmadığını ve kulüpte hürriyetinden alıkonulduğunu söyledi. Bursaspor ise yaptığı açıklama ile oyuncunun söylemlerini yalanladı.

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                Hani yalandı!
                Haberler Spor Karadeniz Fırtınası rekor için son adımda! 1995-1996 sezonu sonrasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yakalayacak
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