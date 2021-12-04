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    Fenerbahçe yalanladı! TAKVİM gerçekleri ortaya çıkardı! Eleştiren taraftar savcılığa, o isimler de disiplin kuruluna...

    TAKVİM, Fenerbahçe Yönetimi'nin başarısız sonuçlardan sonra eleştiri yapan bazı taraftarları savcılığa, bazı kongre üyelerini de disiplin kuruluna veridğini yazdı. Yönetim alaylı bir dille yalanladı... Ancak TAKVİM o isimlere ulaştı... Gerçekleri tek tek ortaya çıkardı.

    Hani yalandı!

    Fenerbahçe'nin aldığı başarısız sonuçlar taraftarlar ve kongre üyeleri tarafından ağır şekilde eleştirilmeye başlandı... TAKVİM bu eleştiriyi yapan bazı kongre üyelerinin disipline bazı taraftarların da savcılığa verildiğini yazdı.

    Sarı-Lacivertli yönetim "Tekzip" başlığı altında haberimizi yalanladı. Ancak TAKVİM habere konu olan taraftar ve kongre üyelerine ulaştı.

    Hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan N.A isimli F.Bahçe taraftarı kulübün kendisini savcılığa şikayet ettiğini doğruladı. Olayın yargıya intikal ettiğini belirterek açıklama yapmadı.

    Twitter hesabından paylaşımlarda bulunduğunu söyledi. Fenerbahçe Yönetimi'nin TEKZİP başlığı altında yaptığı açıklamaya "Armaya renklere aşkımız sevdamızdan... Vazgeçmeyiz geçiremezsiniz... Yıldıramazsınız... Ali Koç istifa" şeklinde yorum yazdı.

    Aydın'da yaşayan ve ulaştığımız A.B. isimli kongre üyesi de Ali Koç tarafından disipline verildiğini kabul etti.

    Sosyal medyada F.Bahçe Yönetimi'nin 'marka değerine zarar veriyor' diye taraftarları savcılığa şikayet etmesi disipline sevk etmesi taraftarların büyük tepkisini çekti.

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    Hani yalandı!
    Haberler Spor Fenerbahçe yalanladı! TAKVİM gerçekleri ortaya çıkardı! Eleştiren taraftar savcılığa, o isimler de disiplin kuruluna...
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