Galatasaray Altay canlı maç izle! Galatasaray Altay maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Galatasaray bugün sahasında Altay'ı konuk ediyor. Galibiyet almak isteyen Galatasaray bugün Altay engelini aşmak istiyor. Maçın yayın kanalı ve canlı takip ekranı haberimizde yer alıyor. Peki, Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray Altay maçıcanlı izleme ekranı...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Altay ile karşılaşacak.
Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'de dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 14 maçta 6 galibiyet, 4'er de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 22 puan toplayan "Cimbom", namağlup lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 8. sırada yer aldı.
Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sezona iyi bir giriş yapan İzmir temsilcisi, son 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 17 puan toplayan Altay, haftaya 13. sırada girdi.