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    • Spor
    • 04.12.2021 18:47
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    • 04.12.2021 18:47
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    Galatasaray Altay canlı maç izle! Galatasaray Altay maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Galatasaray sahasında Altay'ı konuk edecek. Geçen hafta Yeni Malatyaspor deplasmanında beraberlikle ayrılan Galatasatay, Altay maçında galibiyet almak istiyor. Altay ise zorlu deplasmandan puanlarla ayrılmayı amaç ediniyor. Taraftarlar mücadeleyi izlemek için maçın yayın kanalı hakkıdna bilgi sahibi olmak istiyor. Haberimizin içerisinden Galatasaray Altay maçı canlı takip ekranına ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Galatasaray Altay canlı maç izle! Galatasaray Altay maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Galatasaray bugün sahasında Altay'ı konuk ediyor. Galibiyet almak isteyen Galatasaray bugün Altay engelini aşmak istiyor. Maçın yayın kanalı ve canlı takip ekranı haberimizde yer alıyor. Peki, Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray Altay maçıcanlı izleme ekranı...

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Altay ile karşılaşacak.

    Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    GALATASARAY ALTAY MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    Süper Lig'de dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 14 maçta 6 galibiyet, 4'er de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 22 puan toplayan "Cimbom", namağlup lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 8. sırada yer aldı.

    Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sezona iyi bir giriş yapan İzmir temsilcisi, son 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 17 puan toplayan Altay, haftaya 13. sırada girdi.

        GALATASARAY'IN İLK 11'İ

        Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu

        FATİH TERİM CEZALI

        Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.

        Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde iki sarı kart görerek sahadan atılan Terim, bu ihlalinin cezasını Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında doldurdu.

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ayrıca 2 farklı gerekçeyle toplam 5 maç ceza verdiği Terim, bugünkü maçta da sahaya çıkamayacak. Altay müsabakasının geçmesiyle tecrübeli teknik direktörün 4 maç cezası kalacak.

        Fatih Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımın başında antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş yer alacak.

        BOEY VE ARDA TURAN OYNAYAMAYACAK

        Galatasaray'da üç futbolcu bugünkü müsabakada görev yapamayacak.

        Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer almadı. Galatasaray, ayrıca yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan bir futbolcudan da yararlanamayacak.

        Sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.

        SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANAMADI

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 5 karşılaşmanın 4'ünde galibiyet alamadı.

        Ligde 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 11. haftada Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, 13. haftadaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Galatasaray, son olarak 14. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

        Son 3 lig maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, rakip filelere 5 gol gönderirken, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.
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