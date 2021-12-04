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    • Spor
    • 04.12.2021 12:14
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    • 04.12.2021 12:21
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    Son dakika: Trabzonspor yönetimi idari ve mali yönden oy birliği ile ibra edildi

    Son dakika haberine göre Trabzonspor Yönetim Kurulu, olağan genel kurulda idari ve mali yönden oy birliği ile ibra edildi.

    Trabzonspor yönetimi oy birliği ile ibra edildi

    Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetimi, mali ve idari yönden ibra edildi.

    Genel Kurul'da açıklama yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Birlikte görev yaptığım yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Haklarını bana helal etmelerini istiyorum. Yarın yapılacak seçimde yeni yönetim kurulunda yer alacak arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz. Yeni yönetimimizin aldığı bayrağın ağırlığı, bir önceki dönemden çok daha fazla. Bunun bilinci ve hassasiyetiyle, Trabzonspor'a en iyi şekilde hizmet edeceklerine dair bir şüphem yok" dedi.

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    Haberler Spor Son dakika: Trabzonspor yönetimi idari ve mali yönden oy birliği ile ibra edildi
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