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    Trabzonspor'un yeni yönetim kadrosu belli oldu

    Başkan Ahmet Ağaoğlu 4-5 Aralık'ta yapılacak olan kurul öncesi listesini Divan Kurulu'na sundu. Trabzonspor’un yeni yönetiminde 12 yeni isim bulunuyor. Ertuğrul Doğan da asbaşkanlığa getirildi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Kasım tarihli yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    İşte Trabzonspor’un yeni yönetimi

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-5 Aralık'ta yapılacak olan 75'inci seçimli olağan genel kurul öncesi listesini Divan Kurulu'na sundu. Yönetimde 12 yeni isim yer alırken Ertuğrul Doğan ise asbaşkanlığa getirildi.

    ASIL LİSTE
    Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı.

    YEDEK LİSTE
    Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Rauf Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın.



    FIRTINA'NIN DEMİR MAÇI KAPALI GİŞE OYNANACAK
    Trabzonspor taraftarları yarın oynanacak Adana Demirspor maçına yoğun ilgi gösteriyor. Satışa sunulan biletlerin yüzde 75'lik bölümü tükenirken şu an için kombinelerle birlikte satılan bilet sayısının 30 bine yaklaştığı ifade edildi. Maç saatine kadar biletlerin tükenmesi bekleniyor.



    YÖNETİMDE FARİOLİ ÇATLAĞI
    Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanan Başkan Ali Koç'un Karagümrük'ü çalıştıran Farioli'yi listenin ilk sırasına alması büyük ses getirdi. Bazı yöneticilerin henüz 32 yaşında olan ve teknik adam olarak sadece 25 maça çıkan İtalyan hocaya karşı çıktığı öğrenildi. Bu yöneticilerin Ali Koç'a, "Madem böyle bir teknik adam getirecektik neden Emre Belözoğlu'nu gönderdik" ifadesini kullandğı belirlendi. Koç'un önümüzdeki hafta Farioli ile yüz yüze görüşeceği de gelen bilgiler arasında.



        5 YILDIZ İDMANDA YOK
        Fener Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Valencia, Altay, Mert Hakan, İrfan ve Kim idmanda yer almadı.



        TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
        F.Bahçe'nin ezeli rakiplerini destekleyen taraftarlar İrfan Can'a verilen cezayı az bulurken, F.Bahçeli taraftarlar ise kararı normal karşıladı.



        SZALAİ RİZE MAÇIYLA 11'E GERİ DÖNÜYOR
        Son 3 resmi maçta yedek kalan Attila Szalai 11'e geri dönüyor. Macar yıldızın hafta sonu Rizespor maçında forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.



            BU ATAMALAR ÇOK KONUŞULUR
            MHK, Mete Kalkavan'ı 8 ay sonra Beşiktaş'ın, Fırat Aydınus'u 14 ay sonra Trabzon'un, Cüneyt Çakır'ı 6 ay sonra Galatasaray'ın , Zorbay Küçük'ü ise 20 ay sonra Fenerbahçe'nin maçına atadı. Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı. Herkesi şaşırtan atamalara imza atan Merkez Hakem Kurulu, lider Trabzonspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maça Fırat Aydınus'u atadı. Aydınus tam 14 ay sonra Bordo-Mavililer'in bir maçında düdük çalacak. MHK ayrıca Mete Kalkavan'ı 8 ay sonra Beşiktaş'ın, Cüneyt Çakır'ı 6 ay sonra Galatasaray'ın, Zorbay Küçük'ü ise 20 ay sonra Fenerbahçe'nin maçına atadı.



            85 BİN EURO'LUK ŞOK TALEP!
            Beşiktaş'ın 28 Eylül'de Ajax'a 2-0 yenildiği maçta çıkan tribün olayları Beşiktaş'a ekstra maliyete neden oldu. Hollanda kulübü Ajax'ın CEO'su Edwin van der Sar, konuyla ilgili Beşiktaş'a gönderdiği yazıda, uğradıkları zararı tek tek faturalandırdı ve 85 bin Euro istedi. Siyah-Beyazlılara UEFA tarafından 20 bin Euro ceza kesilirken yapılan itiraz da reddedildi.



            KARTAL MORAL ARIYOR
            Süper Lig'de üst üste aldığı 4 yenilgiyle zirveden uzaklaşan Beşiktaş, bugün 20.00'de Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçı Mete Kalkavan yönetecek. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Montero, Teixeira ve Mert ile cezalı Necip görev yapamayacak. Beşiktaş bu 3 puanı alıp kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.



                BEŞİKTAŞ'A CAN VERECEK!
                Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zorlu Kasımpaşa maçı öncesi kafasındaki 11'i büyük oranda netleştirdi. Teknik patron Sergen Yalçın'ın, Atiba ile Salih'in formsuzluğu ve Alex Teixeira'nın yokluğunda orta sahada Can Bozdoğan ve Pjanic'e şans vereceği öğrenildi.



                SAVUNMAYI UNUTMAYIN!
                Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takım savunması konusunda oyuncularını uyardı. Yalçın, "Disiplini kaybettiğimizde savunmayı unutuyoruz. Bunu yaşayarak görüyoruz. Savunmamız gereken bir kalemizin olduğunu unutmayın" dedi.



                KUPADA 'BÜYÜK' HEYECAN
                Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi bugün saat 11.30'da Riva'da gerçekleşecek. G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da katılımıyla heyecan katlanacak...



                    Çok büyük bir heyecana sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları bugün çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi saat 11.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. 5. turda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak. Kupanın büyük heyecanı yine canlı yayınlarla A Spor ekranlarında olacak.



                    GİRESUN KUPADA KÖŞE
                    Giresunspor, Ankara Demirspor'u 4-2 yenerek adını 5. tura yazdırdı. Giresunspor'un gollerini 3 ve 57. dakikada Champness, 14'te Umut Nayir (penaltı) ve 85'te Çekdar Orhan kaydetti. Ankara Demirspor'un golleri ise Abdülkadir Özdemir ve Ahmet Sivri'den geldi.



                    MALATYA UZATMADA GÜLDÜ
                    Türkiye Kupası 4. turunda Y.Malatya uzatmalar sonucunda Akhisar'ı 3-1'lik sonuçla mağlup etti ve 5. tura yükseldi. Sonuçlar: Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye: 3-2, Menemen-Hekimoğlu Trabzon: 3-0, A.Gücü-Nazilli: 3-0, Göztepe-Kahta 02: 5-0, Konyaspor- Vanspor: 3-1, Gaziantep- Sakarya: 3-1.



                        İFTİHAR KAYNAĞI OLDUNUZ
                        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti... Erdoğan, "Başarılarınızla 84 milyonun gururu ve iftihar kaynağı oldunuz" ifadelerini kullandı.



                        FENERBAHÇE BEKO MONACO'YU DEVİRDİ
                        Turkısh Airlines Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Monaco'yu evinde 96-86'lık skorla devirdi. Bu sonuçla Euroleague'de 4 maç sonra kazanan Fenerbahçe 4. galibiyetini alırken Monaco ise 8. yenilgisini yaşadı. Kupadaki bir temsilcimiz Anadolu Efes ise bugün saat 20.30'da Barcelona'yı ağırlayacak.



                        MİLWAUKEE BUCKS SERİYİ 8 MAÇA ÇIKARDI
                        NBA'de Milwaukee Bucks, sahasında Charlotte Hornets'ı 127-125 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 111-114, Orlando -Denver : 108-103, Washington -Minnesota : 115-107, Boston Celtics- Philadelphia 76ers: 88-87, Miami Heat- Cleveland Cavaliers: 85-111, New Orleans -Dallas Mavericks: 107-139, Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 110-114, Los Angeles Clippers- Sacramento Kings: 115-124.



                            ŞEYMANUR CANPOLAT'IN GÖZÜ ALTIN MADALYADA
                            DünyaKick Boks Şampiyonasında gümüş madalya alarak Malatya'ya dönen sporcu Şeymanur Canpolat, hedef yükselterek, Dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi. Başarılı sporcu "Bundan sonra hedefim daha çok çalışarak dünya şampiyonu olmak. Bana verilen desteğin hakkını vermek ve şampiyon olarak altın madalyayı boynuma takmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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                            Haberler Spor Trabzonspor'un yeni yönetim kadrosu belli oldu
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