Trabzonspor'un yeni yönetim kadrosu belli oldu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-5 Aralık'ta yapılacak olan 75'inci seçimli olağan genel kurul öncesi listesini Divan Kurulu'na sundu. Yönetimde 12 yeni isim yer alırken Ertuğrul Doğan ise asbaşkanlığa getirildi.
ASIL LİSTE
Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı.
YEDEK LİSTE
Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Rauf Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın.
FIRTINA'NIN DEMİR MAÇI KAPALI GİŞE OYNANACAK
Trabzonspor taraftarları yarın oynanacak Adana Demirspor maçına yoğun ilgi gösteriyor. Satışa sunulan biletlerin yüzde 75'lik bölümü tükenirken şu an için kombinelerle birlikte satılan bilet sayısının 30 bine yaklaştığı ifade edildi. Maç saatine kadar biletlerin tükenmesi bekleniyor.
YÖNETİMDE FARİOLİ ÇATLAĞI
Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanan Başkan Ali Koç'un Karagümrük'ü çalıştıran Farioli'yi listenin ilk sırasına alması büyük ses getirdi. Bazı yöneticilerin henüz 32 yaşında olan ve teknik adam olarak sadece 25 maça çıkan İtalyan hocaya karşı çıktığı öğrenildi. Bu yöneticilerin Ali Koç'a, "Madem böyle bir teknik adam getirecektik neden Emre Belözoğlu'nu gönderdik" ifadesini kullandğı belirlendi. Koç'un önümüzdeki hafta Farioli ile yüz yüze görüşeceği de gelen bilgiler arasında.