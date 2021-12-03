Trabzonspor'un yeni yönetim kadrosu belli oldu





YÖNETİMDE FARİOLİ ÇATLAĞI

Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanan Başkan Ali Koç'un Karagümrük'ü çalıştıran Farioli'yi listenin ilk sırasına alması büyük ses getirdi. Bazı yöneticilerin henüz 32 yaşında olan ve teknik adam olarak sadece 25 maça çıkan İtalyan hocaya karşı çıktığı öğrenildi. Bu yöneticilerin Ali Koç'a, "Madem böyle bir teknik adam getirecektik neden Emre Belözoğlu'nu gönderdik" ifadesini kullandğı belirlendi. Koç'un önümüzdeki hafta Farioli ile yüz yüze görüşeceği de gelen bilgiler arasında.